Com viagem de Temer, Cármen Lúcia assume Presidência pela quarta vez

Presidente do STF, Cármen Lúcia, ao lado do presidente da República, Michel Temer Crédito: André Coelho

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, assumiu nesta segunda-feira (23), pela quarta vez, o cargo de presidente da República. Com duas viagens internacionais do presidente Michel Temer nesta semana - para o México e para a África do Sul - a ministra deve ocupar o cargo até sexta-feira (27). Este será, até agora, o maior período dela à frente da Presidência da República.

Cármen Lúcia foi a segunda mulher na história do país a ocupar o cargo de Presidente da República. A primeira vez que ela assumiu interinamente o posto foi em abril deste ano, quando Temer viajou ao Peru para participar da Cúpulas das Américas. A última vez que a presidente do Supremo despachou no Palácio do Planalto foi na semana passada, quando ficou por dois dias enquanto Temer participava, em Cabo Verde, da Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

De acordo com a ordem sucessória, na ausência de um vice-presidente, quem deveria assumir seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ou o do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), respectivamente. No entanto, tanto Maia quanto Eunício irão se candidatar nas eleições de outubro, fato que os impede, pela legislação eleitoral, de assumir um cargo do Executivo nos seis meses que antecedem a eleição - ao menos que eles se candidatassem à Presidência.

Assim, desde abril, sempre que Temer viaja para fora do país, Maia e Eunício também programam viagens internacionais para não ficarem inelegíveis. Com isso, Cármen tem assumido a Presidência.