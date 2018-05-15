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Eleições 2018

Com vaquinhas liberadas, partidos do ES ainda patinam na arrecadação

Doações de pessoas físicas podem ser feitas online a partir desta terça-feira (15) para financiar campanhas eleitorais

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 00:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 00:19
A caravana do ex-presidente Lula também foi custeada com doações pela internet Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Uma nova modalidade de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, por por meio das vaquinhas online, também conhecido como crowdfunding eleitoral, passa a estar liberada a partir desta terça-feira (15), para que pessoas físicas possam fazer doações aos pré-candidatos. No entanto, os partidos políticos do Estado ainda não se organizaram para poder iniciar esse novo tipo de recolhimento financeiro, mesmo aqueles que possuem pré-candidaturas ao governo do Estado.
Se iniciassem a arrecadação agora, os pré-candidatos teriam três meses antes do início oficial da campanha para tentar fazer um caixa. No entanto, só podem gastar os recursos obtidos exclusivamente pela internet após o dia 15 de agosto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já possui uma regulamentação específica para as vaquinhas, que deverão ser feitas em nome dos candidatos e por meio de empresas especializadas e credenciadas na Justiça Eleitoral.
No caso do PSB, por exemplo, o presidente estadual do partido, Luiz Carlos Ciciliotti, afirmou que a legenda tem um outro projeto inicial. Como no crowdfunding o dinheiro tem que ficar guardado, como uma espécie de banco para as campanhas, o partido deve implementar primeiro uma ferramenta, em seu site, para que os apoiadores possam fazer doações direto para o partido, para que eles possam tocar as atividades pré-campanha, de forma semelhante com o que o PT fez para custear as caravanas do ex-presidente Lula.
Os recursos obtidos serão não só para a pré-campanha do ex-governador Renato Casagrande (PSB), como também para outros filiados.
"Nos próximos dias já devemos lançar essa ferramenta de doações, que será no site do PSB, e depois toda a arrecadação será declarada. Depois, vamos conversar com os pré-candidatos para que, aqueles que quiserem, lancem sua plataforma individual. É uma experiência, uma novidade, ainda não tem como estimar o quanto vamos conseguir, e nem podemos esperar grandes valores, pois a população ainda está desanimada com a crise política, é difícil colocar a mão no bolso para um projeto. Mas vamos ter um bom marketing para estimular", afirmou.
As plataformas homologadas pelo TSE já são dez, e há outras 29 em processo. Se o pré-candidato resistir a participar da eleição, todas as doações feitas a ele devem ser devolvidas a quem doou. Nelas, a soma das doações não pode ultrapassar 10% da renda do interessado, que pode doar até R$ 1.064,10 por dia.
O deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual do PMDB, também declarou que a estratégia para uma possível campanha do governador Paulo Hartung (PMDB) ainda está sendo estruturada. "Amanhã o MDB vai lançar o programa via Executiva nacional. A partir dessa orientação, a Executiva estadual vai orientar seus pré-candidatos. De qualquer forma, é difícil definir uma meta de arrecadação, já que é uma novidade para esta eleição", informou.
O Podemos, que conta com a pré-candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo, disse por nota que terá um sistema e que está em desenvolvimento. Da mesma forma se encontra o PSOL, para a candidatura do advogado André Moreira.
"Nossas campanhas sempre foram baseadas nas pequenas doações, nossa construção é coletiva. A gente faz campanha com o que a gente recebe e sai sem dever nada. Ainda teremos preparações com equipes de mídia, para estruturar também a campanha na internet, e a partir daí veremos qual é o melhor instrumento para recebermos as doações", afirmou Moreira.
Diretrizes
O PDT, PT e o PSL informaram que ainda aguardam as definições dos diretórios nacionais, que devem contratar uma das empresas credenciadas para iniciar a vaquinha online. O presidente estadual do PSL, deputado Carlos Manato, disse que ainda aguarda a definição sobre qual empresa fará o crowdfunding do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), para em seguida os demais começarem a captação, a nível local.
O PSDB disse que o partido vai indicar as empresas legalizadas e orientar os pré-candidatos, mas as contratações serão feitas de forma individualizada. Recentemente, o tesoureiro do PSDB-ES, Ricardo Wagner, esteve em Brasília e ouviu orientações sobre o tema.
Nos casos do financiamento online extraoficial, como o que o PSB estadual pretende iniciar, o TSE afirma que uma pessoa física pode arrecadar dinheiro usando como "causa" o apoio a determinado candidato, mas desde que este, ao receber o repasse, informe a origem em sua prestação de contas. Mesmo assim, dependendo do caso, pode ficar configurada "arrecadação antecipada ou utilização de interposta pessoal para simulação da real origem do dinheiro".
 

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