Com Meirelles na disputa, Lelo quer trazer ex-ministro ao ES

Henrique Meirelles, pré-candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Após o MDB bater o martelo e anunciar Henrique Meirelles como pré-candidato à Presidência da República, o líder do partido no Espírito Santo, deputado Lelo Coimbra, já começa se articular para trazer o ex-ministro da Fazenda novamente ao Estado. Segundo o parlamentar, o objetivo será fortalecer o nome de Meirelles nos Estados e entre os partidos próximos, na expectativa de obter uma convergência de candidaturas ainda no primeiro ou no segundo turno.

"O objetivo do MDB é ter um candidato próprio. A definição do Meirelles como candidato vai permitir que a partir de agora ele converse com candidatos com ideias semelhantes, como Geraldo Alckmin (PSDB) e Flávio Rocha (PRB), que defendem o equilíbrio fiscal e ao mesmo tempo as diferentes reformas. Assim, podemos buscar a convergência de candidaturas", explica.

Segundo Lelo, Meirelles, que já havia visitado o Espírito Santo na companhia do presidente Michel Temer (MDB) durante a inauguração do novo aeroporto de Vitória, solicitou uma nova vinda ao Estado. "Começaremos a nos programar já depois do próximo feriado (Corpus Christ)".

E HARTUNG?

Ex-ministro da Fazenda de Temer e um dos maiores defensores da reforma da Previdência, Meirelles tem agora o apoio declarado do presidente, que, por sua vez, declinou da disputa.

Resta saber se a forte ligação com o líder do Palácio da Alvorada não afetará a relação de Meirelles com seu principal correligionário no Estado, o governador Paulo Hartung (MDB). Há meses, Hartung vem se mostrando abertamente contrário ao atual presidente, o que o levou, inclusive, a não comparecer à inauguração do novo aeroporto de Vitória, em março deste ano, quando Temer esteve presente.

Em nota enviada à imprensa, o governador afirma que só decidirá se irá ou não disputar a eleição, bem como quem deverá apoiar, em julho deste ano. No entanto, deixa claro que sua decisão não se dará em função de partidos. "O quadro político-partidário no país se esfacelou nos últimos anos e os partidos não são referência. O mais importante é encontrar líderes com capacidade de trabalhar o Brasil na direção certa".