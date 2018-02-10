Com comitiva menor, Temer embarca para passar Carnaval em base no Rio

Após repercussão, presidente pediu para reduzir staff inicial, que seria de cerca de 60 pessoas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 15:22

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 15:22

Por questões de segurança, o Planalto não divulga o número de pessoas que efetivamente vai prestar serviços ao presidente e sua família na base naval Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O presidente Michel Temer embarcou neste sábado (10) às 10h40 para passar o feriado prolongado de Carnaval na base naval na Restinga da Marambaia, no Rio. A comitiva levada pelo presidente acabou sendo menor que o planejado inicialmente. Temer pediu para reduzir o staff após a repercussão negativa com a divulgação de que a comitiva teria cerca de 60 pessoas, informação publicada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim.
Por questões de segurança, o Planalto não divulga o número de pessoas que efetivamente vai prestar serviços ao presidente e sua família na base naval. A redução da comitiva foi anunciada pelo ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e contará apenas com o mínimo indispensável, segundo ele.
Temer deve retornar ao trabalho somente na Quarta-feira de Cinzas. O foco do governo é fazer um esforço final para tentar aprovar neste mês de fevereiro a reforma da Previdência na Câmara. A discussão está prevista para começar no plenário da Câmara a partir do dia 19 e o governo almeja que o tema seja votado até o dia 28. Aliados, porém, já admitem que o tema pode ficar para depois das eleições.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

