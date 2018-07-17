Com Cármen na Presidência da República, Celso assumirá STF

Ministro Celso de Mello Crédito: Divulgação

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai ficar responsável pelo plantão da corte nos próximos dois dias. Quem faz isso normalmente é a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Mas em razão da viagem do presidente Michel Temer ao exterior e da ausência do presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), é ela quem vai ocupar interinamente a Presidência da República.

Julho é mês de recesso no STF. No período, a presidente da Corte toma as decisões consideradas urgentes. Caso se ausente, é o vice-presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, quem assume a função. Mas como Toffoli também está em viagem, a tarefa recai no ministro mais antigo do STF: Celso de Mello.

Temer viajará para Cabo Verde na manhã desta terça-feira e deve voltar quarta à noite. Rodrigo e Maia e Eunício Oliveira também deixarão o país para não assumir a Presidência da República. Caso fizessem isso neste momento, ficariam inelegíveis e não poderiam disputar a eleição deste ano.