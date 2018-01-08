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Eleição 2018

Com bancada inchada, PMDB da Assembleia se reúne com Lelo

Pré-candidatos se preocupam com os outros partidos que vão integrar a coligação e alguns deles podem deixar o partido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 20:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 20:56

Deputado Lelo Coimbra vai se reunir com parlamentares do partido Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara
A eleição está quase aí e o PMDB tem uma bancada de sete deputados na Assembleia Legislativa. Alguns já se preocupam se vão conseguir a reeleição, a depender da coligação que o partido vai firmar. Esse deve ser o principal tema de uma reunião entre os deputados estaduais da legenda e o presidente regional do partido, o deputado federal Lelo Coimbra. O encontro está marcado para as 11 horas da próxima segunda-feira (15).
Líder da bancada na Casa, Marcelo Santos diz que a conversa deve ser sobre "conjuntura". "Tem um alinhamento nacional do PMDB com outros partidos. Vai ser verticalizado? Como está a conversa com outros partidos aqui do Espírito Santo?", exemplificou. A reunião foi um pedido da bancada. 
Há, é claro, a interrogação sobre se será possível manter as atuais sete cadeiras. "Vai depender das alianças, mas, segundo Lelo, o objetivo é manter toda a bancada", adianta Marcelo Santos. Por conta do quociente eleitoral, nem sempre o candidato mais votado é eleito. Por isso, os pré-candidatos se preocupam com os outros partidos que vão integrar a coligação.
Nos bastidores, já é especulada a saída dos deputados Esmael Almeida e Gildevan Fernandes do PMDB. O presidente da Assembleia, Erick Musso, é outro que pode fazer as malas.  José Esmeraldo, que pretende tentar a reeleição, no entanto, diz que fica. "Eu não saio do partido. Não vou dar demonstração de fraqueza", afirmou à reportagem. 
NOVO NOME
Enquanto isso, outro deputado estadual pode ingressar nos quadros do PMDB. Trata-se de Gilson Lopes, hoje filiado ao PR. O republicano já havia sinalizado que pode deixar a atual legenda e, nesta terça-feira (09), deve receber um convite oficial dos peemedebistas. Gilsinho, entretanto, não quer disputar mais uma vaga na Assembleia e sim um lugar na Câmara Federal.

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