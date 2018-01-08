Com bancada inchada, PMDB da Assembleia se reúne com Lelo

Deputado Lelo Coimbra vai se reunir com parlamentares do partido Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

A eleição está quase aí e o PMDB tem uma bancada de sete deputados na Assembleia Legislativa. Alguns já se preocupam se vão conseguir a reeleição, a depender da coligação que o partido vai firmar. Esse deve ser o principal tema de uma reunião entre os deputados estaduais da legenda e o presidente regional do partido, o deputado federal Lelo Coimbra. O encontro está marcado para as 11 horas da próxima segunda-feira (15).

Líder da bancada na Casa, Marcelo Santos diz que a conversa deve ser sobre "conjuntura". "Tem um alinhamento nacional do PMDB com outros partidos. Vai ser verticalizado? Como está a conversa com outros partidos aqui do Espírito Santo?", exemplificou. A reunião foi um pedido da bancada.

Há, é claro, a interrogação sobre se será possível manter as atuais sete cadeiras. "Vai depender das alianças, mas, segundo Lelo, o objetivo é manter toda a bancada", adianta Marcelo Santos. Por conta do quociente eleitoral, nem sempre o candidato mais votado é eleito. Por isso, os pré-candidatos se preocupam com os outros partidos que vão integrar a coligação.

Nos bastidores, já é especulada a saída dos deputados Esmael Almeida e Gildevan Fernandes do PMDB. O presidente da Assembleia, Erick Musso, é outro que pode fazer as malas. José Esmeraldo, que pretende tentar a reeleição, no entanto, diz que fica. "Eu não saio do partido. Não vou dar demonstração de fraqueza", afirmou à reportagem.

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