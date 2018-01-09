Com 'fator Lauriete', Gilsinho Lopes vai sair do PR

Gilsinho Lopes afirmou que relação com Lauriete e Magno Malta permanece a mesma Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Deputado estadual há três mandatos, Gilsinho Lopes afirmou que vai deixar o Partido da República para disputar a eleição para deputado federal. Ele foi convidado nesta terça-feira (09) pelo deputado estadual Marcelo Santos a se filiar ao PMDB.

Gilsinho diz que trocará de agremiação "com certeza" e que tem convites de PRB, PSL, PROS, Avante e Podemos. O motivo da saída, segundo o parlamentar, é a sua "sobrevivência política". Como será candidato a deputado federal, quer estar numa chapa capaz de conquistar mais de 180 mil votos.

Hoje, a outra pré-candidata à Câmara Federal do PR é a ex-deputada Lauriete Rodrigues. "Eu já tenho um trabalho, politicamente (para construir a candidatura), mas ela não tem. Agora que ela veio ser candidata", comentou.

"Em uma eleição para deputado federal, você tem que ter ou uma legenda fortalecida, a certeza de uma coligação boa. Hoje só tem eu e a Lauriete. Eu estou indo não para uma aventura, mas para uma disputa na qual entendo que tenho chances", disse.

Lauriete é esposa do senador Magno Malta. Presidente do PR no Estado, ele conduz a legenda como bem entende. Entre aliados de Gilsinho, uma leitura de que Magno fará a máquina partidária funcionar em favor da companheira, e não do deputado.

Gilsinho nega. Diz que a relação com o casal permanece saudável, embora ainda não tenha conversado com Magno sobre sua saída. "Não conversei com o senador Magno ainda, mas, por questão de lealdade, vou estar comunicando a ele que não posso partir para uma aventura", disse.

REUNIÃO NO PMDB

O deputado Marcelo Santos afirmou que a filiação de Gilsinho será debatida na próxima semana, com o presidente do PMDB no Estado, o deputado federal Lelo Coimbra.

"Talvez na conversa ele já defina a posição dele. Ele agrega valor. Além de melhorar a disputa para federal, Gilsinho consegue trazer com candidaturas do seu entorno", comentou Marcelo.