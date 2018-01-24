Colnago prefere eleição com o ex-presidente Lula

Crédito: Fred Loureiro | Secom-ES

O vice-governador do Estado e presidente do PSDB estadual, César Colnago, afirmou que "ninguém está acima da lei", mas avaliou como "interessante" a participação do ex-presidente Lula (PT) na eleição presidencial de 2018.

"Seria interessante uma disputa com a presença do ex-presidente para que pudesse haver exposição das ideias e que a escolha fique a cargo do eleitor brasileiro utilizando seu instrumento mais importante, o voto", disse, por meio de nota.

Colnago não é o único adversário de Lula que prefere uma eleição com Lula. Recentemente, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) manifestaram interesse em ver o petista no pleito.

Eles preferem enfrentar Lula nas urnas a ver uma onda de vitimismo ampliar a comoção em torno de Lula, fenômeno que pode fortalecer a oposição e a capacidade de Lula de transferir votos para outro candidato apoiado por ele.

Se Lula for condenado nesta quarta, ele pode, no futuro, ficar impedido de disputar a eleição por conta da Lei da Ficha Limpa, que proíbe candidaturas de pessoas com condenações emitidas por um colegiado.

Outras lideranças políticas do Estado que são adversárias de Lula acreditam na condenação dele nesta quarta-feira (24) pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre.

Magno Malta (PR), senador

"Minha expectativa é a melhor posição. Existe no país uma geração de juízes lúcidos, decentes e que pensam como a maioria do povo brasileiro, que não quer impunidade. Sabe que não há ninguém acima da lei. E sabe também que o que o PT está fazendo é um circo diante do julgamento de um recurso que infelizmente faz parte do ordenamento jurídico. Em qualquer país sério do mundo ele estaria preso. A minha expectativa é que ele tome de 3 a 0, que haja aumento de pena e que povo brasileiro tenha a alma lavada."

Sergio Majeski (PSDB), deputado estadual

"Sou de uma geração que esperou muito tempo o Ministério Público e a Justiça investigar, processar e julgar pessoas poderosas. É a primeira vez, salvo algumas críticas ao processo, que você vê uma parte do MPF, da PF e uma parte da Justiça Federal funcionando para todo mundo, para senador, presidente, ex-presidentes, empresários. Isso é um alento para a democracia. O que a Justiça decidir amanhã (quarta, 24) é o correto. Seja a condenação ou não. Mas, com o trabalho até aqui, acho que vai acabar sendo confirmada a condenação."

Sérgio Rogério de Castro (PDT), senador em exercício