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Conselho

CNJ vai julgar ações de aliados de Lula contra Moro

Reclamações disciplinares questionam divulgação das conversas entre o petista e a ex-presidente Dilma Rousseff

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 01:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 01:28
O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável por receber denúncias contra magistrados, vai julgar nesta terça-feira (24) dois processos apresentados por parlamentares aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em Curitiba. As reclamações disciplinares, que constam na pauta da sessão, questionam a divulgação dos diálogos entre Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, captados em interceptações telefônicas depois que a quebra de sigilo telefônico de Lula já havia sido suspensa por Moro.
Uma das reclamações disciplinares foi apresentada pelos deputados petistas Wadih Damous (RJ), Afonso Florence (BA), Paulo Pimenta (RS), Pepe Vargas (RS), Henrique Fontana (RS) e Paulo Teixeira (SP), além de Jandira Feghali (PCdoB-RJ). A segunda foi feita pelos senadores, Fátima Bezerra (RN), Gleisi Hoffmann (PR), Jorge Viana (AC), José Pimentel (CE), Lindbergh Farias (RJ), Humberto Costa (PE), Regina Sousa (PI), Paulo Rocha (PA) e do suplente Divino Donizetti (TO), que hoje não exerce o mandato. Também assinam o pedido Vanessa Grazziotin (PCDOB-AM), Lídice da Mata (PSB-BA) e Angêla Portela (PDT-RR).
> STF: Lula pede para Fachin não enviar processo a Moro
Na época, os áudios foram interceptados pela Polícia Federal após o fim do prazo para as escutas telefônicas. Porém, foram tornados públicos. A Polícia Federal encontrou indícios de que Dilma agiu para tentar evitar uma eventual prisão de Lula, dizendo que enviaria previamente a ele o "termo de posse" de ministro. A então presidente diz que o documento deveria ser usado "em caso de necessidade".
Dois meses depois, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou a validade dos áudios como provas em ações judiciais da Operação Lava-Jato.
 

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