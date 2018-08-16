Clebinho é eleito presidente da Câmara de Vitória

Eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória Crédito: Viviane Machado

A Câmara Municipal de Vitória elegeu, por unanimidade, a chapa de situação liderada por Cleber Felix (PP), o Clebinho, para comandar a Mesa Diretora, em votação nesta quarta-feira (15).

A nova Mesa Diretora toma posse no dia 1° de janeiro de 2019 e fica até o final da legislatura em 2020.

No discurso da vitória, o presidente recém-eleito disse que vai garantir total governabilidade ao prefeito Luciano Rezende (PPS).

"Não vou ceder à pressão de outros vereadores, nem da imprensa, nem da cidade. Vim pra ajudar a conduzir a cidade, para somar e não para dividir", disse Clebinho, em discurso.

Todos os 15 vereadores da Casa votaram pela aprovação da chapa.

Vinícius Simões (PPS), atual presidente e que também integra a nova Mesa Diretora, afirmou, em discurso, que nunca teve racha ou divisão, mesmo quando havia duas chapas inscritas. Ele garantiu que tudo fez parte de um processo democrático.