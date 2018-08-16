Clebinho é eleito presidente da Câmara de Vitória

A Câmara Municipal de Vitória elegeu, por unanimidade, a chapa de situação liderada por Cleber Felix (PP), o Clebinho, para comandar a Mesa Diretora, em votação nesta quarta-feira (15).
A nova Mesa Diretora toma posse no dia 1° de janeiro de 2019 e fica até o final da legislatura em 2020.
No discurso da vitória, o presidente recém-eleito disse que vai garantir total governabilidade ao prefeito Luciano Rezende (PPS).
"Não vou ceder à pressão de outros vereadores, nem da imprensa, nem da cidade. Vim pra ajudar a conduzir a cidade, para somar e não para dividir", disse Clebinho, em discurso.
Todos os 15 vereadores da Casa votaram pela aprovação da chapa.
Vinícius Simões (PPS), atual presidente e que também integra a nova Mesa Diretora, afirmou, em discurso, que nunca teve racha ou divisão, mesmo quando havia duas chapas inscritas. Ele garantiu que tudo fez parte de um processo democrático.
Em entrevista após a eleição, o vereador Clebinho reforçou que será uma Mesa aliada ao prefeito e que a Casa vai caminhar em harmonia.