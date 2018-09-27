Ciro Nogueira (PP-PI) volta ser alvo de busca e apreensão na Lava-Jato

senador Ciro Nogueira Crédito: Agência Senado

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens estão sendo feitas em Teresina, no Piauí. Segundo investigadores, o senador Ciro Nogueira (PP) é o alvo principal da ação vinculada à Lava-Jato. Um dos locais vasculhados pela polícia é a sede do PP na capital piauiense, presidido por Ciro. (PF) deflagrou nesta quinta-feira operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens estão sendo feitas em Teresina, no Piauí. Segundo investigadores, o senador Ciro Nogueira (PP) é o alvo principal da ação vinculada à Lava-Jato. Um dos locais vasculhados pela polícia é a sede dona capital piauiense, presidido por Ciro.





Em nota, a PF não cita o nome do senador, mas informa que as ordens judiciais foram requeridas pela própria polícia em investigação que está em andamento sobre possível prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a nota da PF, os supostos crimes teriam sido "praticados por empresários de uma grande empreiteira, políticos e doleiros".

Odebrecht. A apuração foi iniciada a partir da delação de executivos da empreiteira

"As investigações tiveram início com acordos de colaboração premiada firmados por executivos da empreiteira junto à Procuradoria-Geral da República e que apontaram os caminhos percorridos pelos valores que teriam sido desviados de obras públicas concedidas à empresa", diz a nota da PF.

DELAÇÃO DA ODEBRECHT

As buscas estão sendo realizadas no âmbito do inquérito instaurado em março do ano passado com base nas delações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht José de Carvalho, Cláudio Melo, Benedicto da Silva e Carlos Fadigas. Os colaboradores afirmaram que, nos anos de 2010 e 2014, o senador Ciro Nogueira os teria procurado para pedir que a empresa ajudasse a financiar a sua campanha eleitoral e as campanhas do PP.

De acordo com os delatores, atendendo aos pedidos do parlamentar, em 2014 a Odebrecht repassou ao PP R$ 1,3 milhão por meio do seu departamento de propinas. Os pagamentos por fora foram feitos em duas parcelas, uma de R$ 800 mil e outra de R$ 500 mil e ficaram registradas por meio do codinome "Cerrado" que a empresa utilizava para se referir ao parlamentar.

Por meio de nota, o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, criticou o fato de a operação ser realizada às vésperas da eleição.

"Esta delação, bastante conhecida, é antiga. O inquérito esta aberto no Supremo Tribunal há 18 meses. A Defesa indaga o porquê de ser determinada busca e apreensão contra o PP há 10 dias das eleições? Obviamente não havia necessidade e urgência para esta medida neste momento. Embora o Senador não seja alvo da medida de busca o prejuízo eleitoral é evidente. Mais uma vez enfrentamos a criminalização da politica, com o agravante que agora estamos em pleno processo eleitoral. Uma busca baseada em uma delação antiga, dentro de um inquérito aberto há tanto tempo e determinada há 10 dias das eleições é uma verdadeira intromissão do Poder Judiciário no processo eleitoral", diz a nota.

OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA

Em abril, agentes da PF já tinham cumprido mandados de busca e apreensão nos gabinetes de Ciro e do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), no Congresso Nacional. O ex-parlamentar Márcio Junqueira (Pros-RR) foi preso em sua residência, em Brasília, na ação que apurou crime de obstrução de Justiça e organização criminosa.