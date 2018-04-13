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Ex-presidente preso

Ciro Gomes pede para visitar Lula na sede da PF

No pedido, pré-candidato à Presidência se apresenta como amigo do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 13:10

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 13:10

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes ingressou, juntamente com os presidente e vice-presidente do PDT, Carlos Lupi e André Figueiredo, um pedido de autorização para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os três se apresentaram como amigos de Lula e enviaram a solicitação à 12ª Vara Federal de Curitiba.
Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Ciro, Lupi e Figueiredo argumentam que não apresentaram qualquer risco ao normal funcionamento da sede da PF e solicitam a flexibilização da visitação a Lula. O ex-presidente cumpre pena de 12 anos após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no processo do triplex de Guarujá (SP).
Eles alegam que o pedido deles é diferente do grupo de governadores do Nordeste que tentou visitar Lula e teve autorização negada pela juíza Carolina Moura Lebbos. Além disso, argumentam que a visita é um direito inalienável do condenado, sendo dever do Estado promover o respeito à dignidade humana.
Ao negar a visita dos governadores na terça-feira (10), Lebbos decidiu expressamente que "não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas próprio à carceragem da Polícia Federal". Além disso, ela destacou a decisão do juiz Sergio Moro de que Lula não deveria ter privilégio de visitações, "a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados".
Os políticos alegam que isso seria uma violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Constituição Federal e da Lei de Execuções Penais.

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