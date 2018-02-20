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Eleições 2018

Ciro Gomes diz que condenação de Lula não é boa para o país

Para pré-candidato, discurso de petista reparte a sociedade, quando deveria tentar uni-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 17:14

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 17:14

Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à presidência da República Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O ex-governador e pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) disse nesta terça-feira (20) que a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava-Jato não é boa para o país. Para Ciro, o discurso de Lula contra o Judiciário divide o Brasil, quando, na sua opinião, o ex-presidente deveria atuar para unificar a sociedade.
"O seu papel (de Lula) não é mais de repartir a sociedade brasileira, por mais involuntariamente que ele faça, mas do alto de sua autoridade moral, unir a sociedade brasileira", disse Ciro, durante evento organizado pelo jornal 'Folha de S.Paulo'.
No início do ano, Ciro não assinou manifesto em defesa da candidatura de Lula. O pré-candidato afirmou, porém, que o petista deveria ser absolvido.
"Eu acho que ele merece ser absolvido. Não me parece bom para o país uma condenação transitado em julgado que leve um homem que [tem] tanto bem-querer de uma parte importante da sociedade brasileira pra cadeia. Me constrange imaginar isso acontecer", disse ele.
Ciro disse ainda que não falou com Lula desde sua condenação, em 24 de janeiro e criticou o PT mais de uma vez.
"A natureza do PT, assim como a do escorpião, é afundar sozinho", declarou Gomes.
Apesar de elogiar várias das políticas do PT, Ciro afirmou que Lula não institucionalizou nenhum desses projetos, e que tem um projeto personalista.
Fazendo referência a um manifesto recém-lançado das fundações do PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB, Ciro disse que a ação pode evoluir para um acordo eleitoral. Segundo ele, PSB e PCdoB são partidos com quem ele tem boa relação, mas que não é necessário que aconteça, atribuindo ao PT a falta de possibilidade de unidade.
"A tática eleitoral, especialmente a do PT, eu não concordo, mas compreendo que eles tenham autonomia para fazer. Manter o país refém de um conjunto de "chicanas" e recursos judiciais é o outro lado da judicialização da política que tem feito tanto mal ao país", afirmou o pré-candidato.

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