Ciro Gomes: 'Quem vota em Bolsonaro é inimigo da pátria'

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

A uma plateia de reitores de universidades, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse que quem vota em Jair Bolsonaro (PSL), o oponente, é "inimigo da pátria" e quer que o Brasil morra. Não é a primeira vez que Ciro ataca Bolsonaro, que lidera as intenções de voto no cenário nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, virtualmente inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Antes da palestra aos acadêmicos, Ciro afirmou que Bolsonaro é um "mistificador perigoso, um projeto de Hitler mal preparado".

"O cara que vota no Bolsonaro está querendo que o Brasil morra, está querendo que a minha nação seja destruída. Não quero saber disso. Para mim, isso é um inimigo da pátria, e vou lutar contra eles como tal", disse Ciro.

Ao chegar a um evento sobre educação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ciro relembrou a jornalistas o episódio em que Bolsonaro agrediu verbalmente a colega deputada Maria do Rosário (PT-RS), e disse que não a estuprava porque ela era feia. O pedetista citou que 60 mil mulheres são estupradas e insinuou que a postura do oponente pode ter servido de estímulo a estupradores.

"Há uma fração que está se lixando se 60 mil de mulheres foram estupradas, fazem até piada, dizem para uma colega, como o Bolsonaro disse, que não estupra ela porque ela é feia. Quantos desses estupros aconteceram porque o cara tá escorado num candidato popular?", questionou.

Em outro momento da entrevista, perguntado sobre a crítica de Bolsonaro sobre escolas que supostamente incentivam meninos a brincarem de boneca, Ciro disse que isso é uma "imensa baboseira" e o comparou ao nazista alemão Adolf Hitler.

"Isso é de uma ignorância estapafúrdia. Só que ele não é ignorante, esse cara passou na academia militar das Agulhas Negras, ele é um mistificador perigoso, é um fascista, é um projetinho de Hitlerzinho tropical e muito mal preparado, porque o Hitler pelo menos era um intelectual razoável", comparou Ciro Gomes.