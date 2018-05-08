Ciro Gomes: 'Brasil não cabe no debate entre coxinhas e mortadelas'

Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à presidência da República Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse na terça-feira (8) que o Brasil precisa ser desinterditado para voltar a crescer e se desenvolver. Ele afirmou que o País não cabe no debate que opõe coxinhas e mortadelas. Com outros dez presidenciáveis, Ciro participou da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, realizada em Niterói, Rio de Janeiro.

A uma plateia de prefeitos, o candidato disse que o País está proibido de crescer porque é impedido por entraves como o endividamento alto das famílias e de empresas e o déficit fiscal, que trava a reindustrialização. Ele criticou a concentração de renda selvagem brasileira e disse que não será possível dirimir tudo rapidamente, iniciado o novo governo ano que vem.

O problema é tão grave, tão ameaçador, que é impossível um dono da verdade chegar a Brasília e dizer deixo que eu resolvo. Todas as soluções serão doídas. É preciso por em discussão sem dogma de fé. O tripé macro econômico virou algo indiscutível no Brasil, afirmou.

Quando Fernando Henrique tomou posse, a carga tributária era de 27% do PIB. A dívida tinha levado 500 anos de história para se arredondar em 38% do PIB. Quando essa prostração neoliberal se impôs ao Brasil, a dívida foi para 78% do PIB, e o Brasil explodiu numa carga tributária que subtrai os municípios dessas receitas, disse.

Ele ressaltou as dificuldades que as prefeituras terão com a PEC dos gastos públicos. Chegamos ao limite de paroxismo. É a menor taxa de investimento da história do Brasil desde 1947 e com essa PEC haverá um garrote vil sobre a essencialidade dos custos das universidades, da saúde. Os repasses da União vão despencar, por uma maluquice que não tem precedente no mundo. É uma incongruência estúpida que vamos ter que desmontar.

Ciro também defendeu a superação do presidencialismo à brasileira. O Brasil tem uma tragédia acontecendo, e o lado bom é que o pacto federativo está de tal forma rasgado, que temos condição tranquila de fazer uma grande reforma que saneie as contas e desinterdite o Brasil, disse. Nós temos uma engenharia institucional que faz com que o Congresso, no presidencialismo, não tenha responsabilidade com a manutenção dos serviços públicos.

ALIANÇAS

No final do evento, Ciro disse que ainda é "muito cedo" para falar em aliança com outros partidos. Ciro declarou respeitar a candidatura do ex-presidente Lula e pediu que fosse respeitada a tradição política do PSB, que anunciou a desistência do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, de entrar na disputa.

O PT tem candidato e eu respeito isso com minha alma e meu cérebro. Chega de intriga, disse. Para Ciro, a presença de Barbosa na disputa era boa porque ele representa uma demanda por ética que é de todos os brasileiros. Perguntado se a desistência favorece mais a esquerda ou a direita, o pedetista disse não ser possível saber.

Ninguém sabe porque ele não tinha se posicionado ainda. É uma pessoa que passou dois anos em horário nobre (na TV), mas ainda não tinha se posicionado sobre economia, sobre desenvolvimento, disse.

A reunião de prefeitos é o primeiro evento com múltiplos candidatos nesta fase de pré-campanha eleitoral. Os presidenciáveis falam separadamente, depois de assistirem a um vídeo onde são mencionadas propostas discutidas pelos prefeitos nos últimos dias.

Já falaram Rodrigo Maia (DEM), Álvaro Dias (PODE), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Afif Domingos (PSD), Manuela DÁvila (PCdoB) e Marina Silva (REDE). Também falarão Aldo Rebelo (SD), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Paulo Rabello (PSC).