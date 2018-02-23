Ciro e Haddad ensaiam união da esquerda

Fernando Haddad, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em debate realizado pela Rede Globo e mediado pelo jornalista Cesar Tralli, na capital paulista Crédito: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

Com quase todos os principais partidos do campo da esquerda pretendendo lançar candidatos à Presidência, mas sem uma figura forte, caso Lula (PT) não dispute, lideranças começam a ensaiar uma aproximação, para quem sabe, resultar em uma união da esquerda durante as eleições.

A aliança, contudo, demonstra que pode não ser simples de ser costurada e não ocorrer no 1º turno.

A hipótese do setor andar junto voltou a ganhar destaque após o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), terem realizado um jantar, na última terça-feira, para tratar das condições para uma aproximação entre as legendas ainda antes do início formal da campanha eleitoral e dos registros de candidatura, em agosto.

Eles também discutiram sobre esta necessidade da centro-esquerda se unir neste cenário eleitoral que ainda é inconsistente, em que poucos nomes conseguiram se consolidar, e para fazer frente aos nomes de centro-direita que pretendem se lançar. Além do PT e PDT, também poderiam entrar no circuito o PCdoB, PSOL e ocasionalmente o PSB, embora ele também negocie apoio ao PSDB, com Geraldo Alckmin (PSDB).

Ciro Gomes veio a Vitória para compromissos acadêmicos Crédito: Marcelo Prest

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), maior liderança pedetista do Estado, endossou o movimento.

Entendo que os partidos que atuam no mesmo campo, mesmo que tenham alguma divergência deveriam se empenhar para se unir nesse processo eleitoral. A expectativa é que haja um número muito grande de candidatos, e sem Lula, não se sabe quais partidos podem chegar no 2º turno. Acreditamos que qualquer um que pontuar 15% de votos tem chances reais. Por isso defendo que se construa um pacto para unificar aqueles que possuem as mesmas ideias, afirmou.

O PT simpatiza com a ideia, mas demonstra não estar disposto a abrir mão de encabeçar uma chapa, declarou o presidente da sigla no Estado, João Coser (PT).

As conversas são naturais, Haddad está na coordenação do programa de governo, portanto com autoridade de fazer as aproximações, só não pode fazer nenhuma articulação de caráter político. Ciro já foi nosso aliado, mas o PT não vai abrir mão de ter candidatura própria. Vejo uma possibidade maior de aliança se for no segundo turno.

Bloco

Já o deputado federal Givaldo Vieira (PT) considera que se Lula for impedido de disputar, poderia apoiar este bloco. Se for algo que represente a unidade das ideias de esquerda, para dar um novo sentido ao Brasil, de desenvolvimento com inclusão, respeito aos direitos, pode ganhar o apoio dele.

Se o candidato for o próprio Lula, contudo, pode ser que a aliança não se concretize, para Vidigal. Ele teve um modelo de gestão que não nos contempla. Se ele realmente for um estadista, deveria se preocupar na construção dessa força política, e não em seu projeto individual, argumenta.

Ricardo Ferraço, vice-gorvernador, durante entrevista no Palácio da Fonte Grande sobre a eleição da mesa diretora da Assembléia Legislativa Crédito: Vitor Jubini

Encontro com Ferraço

Alckmin vai interferir em palanques estaduais. Após reunião com o governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, o senador capixaba Ricardo Ferraço disse que o próprio pré-candidato à presidência da República vai decidir quanto aos candidatos que disputarão as eleições para governador nos Estados. Na quarta-feira, Alckmin se reuniu com quatro senadores do partido, visando fortalecer os palanques regionais para sua campanha presidencial. Além de Ferraço, participaram Paulo Bauer, de Santa Catarina; Antonio Anastasia, de Minas Gerais; e Tasso Jereissati, do Ceará. O governador estará pessoalmente liderando a questão das candidaturas e alianças em todos os Estados até o final de março. Onde o partido puder ter candidato, a preferência é ter, mas onde não puder, vamos trabalhar a melhor política de aliança, disse.