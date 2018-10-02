Ciro diz que eleição de Bolsonaro pode afundar a economia

Ciro Gomes (PDT), candidato à presidência da República Crédito: Carlos Alberto Silva

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes , disse nesta terça-feira (02) que uma eventual eleição de Jair Bolsonaro (PSL) pode "afundar a economia brasileira". Durante evento no Sindicato dos Rodoviários, em Santos, no litoral paulista, Ciro disse que a campanha prega a "reconciliação", mas facista "deve ser tratado "na chibata".

"O signo de minha campanha é a reconciliação. Não significa dizer que quero botar todo mundo dentro do barco, não. Porque facista, comigo é na chibata - disse, arrancando aplausos de simpatizantes. - Chibata oral, retórica, denunciar, porque fisicamente não sou capaz de mexer nem em besouro, por mais feio que ele seja. Sou da paz, do respeito", ponderou.

Ao comentar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), que ocupa o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, Ciro a definiu como "extremista e radical". Segundo o pedetista, o projeto do ex-capitão tem o potencial de "afundar a economia brasileira", com a entrega da "Petrobras, Caixa Econômica e do Banco do Brasil" aos estrangeiros.

Sobre o resultado da última pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda-feira, Ciro voltou a colocar em dúvida a fidedignidade dos números. Falou que a eleição ainda "está em aberto" e que o Brasil não deve "ceder a decisão sobre o seu futuro do país aos institutos". O levantamento mostrou um crescimento de quatro pontos de Jair Bolsonaro (PSL), para 31%, enquanto todos os outros concorrentes mantiveram estáveis, como Ciro, em 11%, ou perderam votos, como Marina, de 6% para 4%.

"Não está acontecendo (o crescimento do Bolsonaro). Sou profissional, tenho minha estrutura própria de aferição de opinião pública - afirmou. - Há um movimento imenso de eleitores cogitando mudar de caminho. E a tendência hoje é Bolsonaro caindo, Haddad estagnado e eu subindo".

A pesquisa do Ibope também mostrou um empate entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad, em um eventual segundo turno, com 42% para ambos. Além disso, evidenciou um aumento da taxa de rejeição do petista de 11 pontos, para 38%, só atrás da de Bolsonaro, mantida em 44%. Ciro tem rejeição de 18% e derrotaria o ex-capitão em um eventual segundo turno, com 45% dos votos ante 39%.

"O antipetismo é muito poderoso no Brasil. Parte é justificada, parte não, mas é fato. E a exploração disso por uma candidatura militarista, radical, extremista, vai precipitar essa nação no aprofundamento da crise, até um limite que me assusta muito", alertou.

A jornalistas, antes do evento, Ciro ainda afirmou que os brasileiros não devem considerar notícias muito "calorosas" que surjam às vésperas da eleição. A fala foi feita ao comentar a quebra de sigilo parcial da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que foi ligado ao PT, pelo juiz federal Sérgio Moro.

"O povo brasileiro deve desconsiderar tudo que for de muito calor que surja a cinco dias da eleição", afirmou.