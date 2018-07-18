Ciro diz que acordo Embraer-Boeing é clandestino e ameaça segurança

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O pré-candidato do PDT nas eleições 2018, Ciro Gomes, condenou nesta terça-feira, 17, o acordo anunciado entre Embraer e a norte-americana Boeing para a criação de uma empresa que vai ficar com a viação executiva da companhia brasileira. O pedetista afirmou que considera o acordo "clandestino", por ter sido feito às vésperas de uma eleição presidencial e sob a batuta de um governo que considera ilegítimo.

"Esse acordo, feito na iminência de uma eleição presidencial, é clandestino e ameaçador da segurança nacional brasileira. Então, não tem que ser consumado e, se for, precisa ser desfeito", disse Ciro a jornalistas, após participar de um evento promovido pela Abimaq, na capital paulista.

O ex-governador do Ceará disse ainda que enviou uma carta à direção da Boeing e da Embraer alertando sobre o seu posicionamento e pedindo que ambas as companhias não consumem o acordo antes das eleições deste ano. O documento, afirmou, será divulgado na quarta-feira, 18.