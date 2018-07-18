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Às vésperas da eleição

Ciro diz que acordo Embraer-Boeing é clandestino e ameaça segurança

Pré-candidato do PDT afirmou que acordo não pode ser consumado e disse que enviou carta à direção das duas empresas criticando a negociação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 11:50

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 11:50

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O pré-candidato do PDT nas eleições 2018, Ciro Gomes, condenou nesta terça-feira, 17, o acordo anunciado entre Embraer e a norte-americana Boeing para a criação de uma empresa que vai ficar com a viação executiva da companhia brasileira. O pedetista afirmou que considera o acordo "clandestino", por ter sido feito às vésperas de uma eleição presidencial e sob a batuta de um governo que considera ilegítimo.
"Esse acordo, feito na iminência de uma eleição presidencial, é clandestino e ameaçador da segurança nacional brasileira. Então, não tem que ser consumado e, se for, precisa ser desfeito", disse Ciro a jornalistas, após participar de um evento promovido pela Abimaq, na capital paulista.
O ex-governador do Ceará disse ainda que enviou uma carta à direção da Boeing e da Embraer alertando sobre o seu posicionamento e pedindo que ambas as companhias não consumem o acordo antes das eleições deste ano. O documento, afirmou, será divulgado na quarta-feira, 18.
O acordo, que deverá ser totalmente concluído no fim de 2019, ainda está sujeito a aprovação do governo brasileiro e dos agentes reguladores.

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