Ciro diz estar disposto a pedir desculpas a políticos do DEM

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Depois de atacar um vereador do DEM e declarar que procuraria o apoio do partido apenas depois de formatar uma hegemonia moral com outras siglas, o pré-candidato do PDT Ciro Gomes disse que está disposto a pedir desculpas pelas ofensas. A promessa de mea culpa foi feita nesta quinta-feira a jornalistas, após encontro de duas horas e meia com investidores financeiros, em São Paulo.

"Tudo que precisar fazer de humildade, de habilidade, de paciência (vou fazer). Até porque nunca foi meu objetivo ofender ninguém. Falei pro ACM Neto (Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente do DEM): faça a lista de quem você quer que eu ligue, que eu ligo, sem nenhum problema", disse.

Um dos que podem ser procurados pelo pedetista é o deputado federal amazonense Pauderney Avelino, a quem ele chamou de corretor de Fernando Henrique Cardoso, em 2016, durante uma palestra. Pauderney processa Ciro por injúria, pela insinuação de que ele participou de uma compra de votos de uma emenda constitucional que permitiu a reeleição de presidentes da República (à época FHC), governadores e prefeitos.

O ataque mais recente de Ciro a um democrata foi feito na semana passada, em entrevista à rádio "Jovem Pan". Ciro chamou o vereador paulista Fernando Holiday de "capitãozinho do mato". Holiday, que também é um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), classificou a fala do pedetista como racista e disse que vai processar o ex-ministro

EM DIREÇÃO AO CENTRO

Na manhã desta quinta-feira, Ciro fez outro movimento em direção aos partidos de centro: recebeu em seu apartamento em São Paulo, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, entre outros diretores da entidade.

"Conversamos sobre reforma trabalhista. e o que precisamos refletir sobre Previdência Social. Questões mais pragmáticas do sindicalismo", afirmou Ciro.

Em paralelo à aproximação aos partidos do centro, Ciro também defende uma aliança com a esquerda. Cita, nominalmente, o PCdoB e o PSB para uma hegemonia moral e intelectual de sua chapa à Presidência.

No caso do PSB, Ciro tem se dedicado pessoalmente a conseguir apoio de líderes partidários. Na última terça-feira foi a Recife, em Pernambuco, conversar com a cúpula da legenda, como o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Julio, além da ex-mulher de Eduardo Campos, Renata Campos.

"Eles (PSB) têm o tempo deles. É normal e eu respeito", disse. "A conversa foi boa, mas estão com uma situação delicada e tem que respeitar", afirmou, referindo-se a aproximação da legenda com o PT pernambucano. Com o PSB a seu lado, o tempo de TV de Ciro mais que dobra, de atuais 33 segundos para 1 minuto e 18 segundos, além de ter uma eventual injeção de recursos do fundo de campanha. A expectativa é que se o PSB fechar o apoio, o PCdoB repita o movimento na sequência.

Durante a tarde, após a palestra na assessoria de investimentos XP, o pedetista disse que foi recebido com muito respeito pelos investidores.