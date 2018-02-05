Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Defensores

Cidadãos comuns acionam o STF e pedem habeas corpus para Lula e Maluf

Praxe no tribunal é negar pedidos de quem não integra formalmente as defesas dos acusados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 09:50

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 09:50

Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O estudante de Direito Benedito Silva Junior, morador de Rolândia, no Paraná, era uma criança de 9 anos em 2002 quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República pela primeira vez. Mais de 15 anos depois, mesmo não conhecendo Lula pessoalmente, ele é um dos seus mais ativos defensores no Supremo Tribunal Federal (STF). Até agora, apresentou três habeas corpus  o mais recente em 26 de janeiro  para evitar uma eventual prisão do ex-presidente, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Casos como o de Benedito, em que uma pessoa sai em defesa de um investigado famoso mesmo sem ser seu advogado ou sequer conhecê-lo, são comuns nas altas cortes do país. Além de Lula, é o caso do deputado Paulo Maluf, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, e do empresário Joesley Batista, detido na carceragem da Polícia Federal em São Paulo.
As chances de êxito são mínimas: a praxe na Corte é desconsiderar pedidos feitos por pessoas que não integram a defesa dos acusados. Dos três habeas corpus de Benedito, dois já foram negados pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.
Além do estudante paranaense, outras seis pessoas acionaram o STF ou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para impedir uma eventual prisão de Lula. Dos oito que chegaram ao Supremo, Cármen já negou sete, e um ainda não foi analisado. No caso de Maluf, quatro pessoas diferentes apresentaram habeas corpus, todos rejeitados. Um deles é de autoria do advogado Antônio José Carvalho Silveira, que diz ser eleitor fanático de Maluf:
 Meu pedido tem conteúdo jurídico. Estou dizendo que tem prescrição pelo fato de ele ser maior de 70 anos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados