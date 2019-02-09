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Tribunal de Contas

'Ciciliotti é um bom nome', diz Casagrande sobre vaga de conselheiro

Governador disse ainda que não vai abrir mão de algum secretário de governo para indicar à Corte de Contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2019 às 21:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 21:01

O governador Renato Casagrande falou sobre vaga no Tribunal de Contas Crédito: Hélio Filho/Secom
O governador Renato Casagrande (PSB) disse nesta sexta-feira (8) que Luiz Carlos Ciciliotti é um bom nome para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES). O chefe do Executivo estadual disse ainda que não deve abrir mão de membros da sua equipe de governo para a indicação à vaga.
Nos bastidores políticos sobre disputa pela cadeira de Valci Ferreira, conselheiro afastado que deu entrada no pedido de aposentadoria, nomes como o secretário de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), e o chefe da Casa Civil, Davi Diniz (PPS) são cotados.
Perguntado se os dois secretários são candidatos à vaga, Casagrande disse que não. "Eles são secretários e eu não posso abrir mão deles. Preciso de gente aqui para me ajudar", afirmou.
Já sobre uma possível indicação de outro nome, o de Ciciliotti, aliado histórico de Casagrande e presidente estadual do PSB, o governador afirmou: "É um bom nome".
"Vou deixar (a indicação para o TCES) para a Assembleia coordenar e conduzir. Vou conversar um pouco com os parlamentares, mas está a cargo da Assembleia. O secretário (da Casa Civil) Davi Diniz está acompanhando isso para mim", disse o governador.

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