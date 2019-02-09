'Ciciliotti é um bom nome', diz Casagrande sobre vaga de conselheiro

O governador Renato Casagrande falou sobre vaga no Tribunal de Contas Crédito: Hélio Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) disse nesta sexta-feira (8) que Luiz Carlos Ciciliotti é um bom nome para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES). O chefe do Executivo estadual disse ainda que não deve abrir mão de membros da sua equipe de governo para a indicação à vaga.

Perguntado se os dois secretários são candidatos à vaga, Casagrande disse que não. "Eles são secretários e eu não posso abrir mão deles. Preciso de gente aqui para me ajudar", afirmou.