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Chico Buarque e Camila Pitanga protestam a favor de jornalista

Vários artistas se reuniram nessa terça-feira (30), pedindo liberdade de expressão na sede da ABI

Publicado em 

31 jul 2019 às 13:17

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 13:17

O jornalista Glenn Greenwald Crédito: Reprodução
Famosos, como Chico Buarque e Camila Pitanga, se reuniram para protestar na sede da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no Rio, a favor da liberdade de expressão e do jornalista americano Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil.
Nas últimas semanas, foram divulgados diálogos do ministro Sergio Moro e envolvidos na Operação Lava Jato. Nesta terça (30), Rodrigo Ma, presidente da Câmara, fez vídeo de apoio a Glenn Greenwald e atacou os vazamentos de agentes públicos. Ele disse que vazamento de hackers são tão criminosos quanto os de agentes públicos e defendeu o direito de jornalistas de publicarem as informações.
Além de Camila e Buarque, marcaram presença nomes como Marcelo D2, Wagner Moura e Paulo Betti. Eles discursaram em frente aos microfones. 
Antes do protesto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a insinuar que Greenwald teria cometido atos ilegais, mas não disse quais. "O primeiro crime é invasão. Foi por terceiros", disse.

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