Chico Buarque e Camila Pitanga protestam a favor de jornalista

O jornalista Glenn Greenwald Crédito: Reprodução

Famosos, como Chico Buarque e Camila Pitanga, se reuniram para protestar na sede da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no Rio, a favor da liberdade de expressão e do jornalista americano Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil.

Nas últimas semanas, foram divulgados diálogos do ministro Sergio Moro e envolvidos na Operação Lava Jato. Nesta terça (30), Rodrigo Ma, presidente da Câmara, fez vídeo de apoio a Glenn Greenwald e atacou os vazamentos de agentes públicos. Ele disse que vazamento de hackers são tão criminosos quanto os de agentes públicos e defendeu o direito de jornalistas de publicarem as informações.

Além de Camila e Buarque, marcaram presença nomes como Marcelo D2, Wagner Moura e Paulo Betti. Eles discursaram em frente aos microfones.