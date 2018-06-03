Chapa única e quente: Caldeira é eleito, mas divisão permanece

Rodrigo Caldeira foi eleito para presidir a Câmara da Serra no biênio 2019-2020 Crédito: Bernardo Coutinho

Embora uma eleição de chapa única tenha garantido a Rodrigo Caldeira (Rede) o comando da Câmara da Serra de 2019 a 2020, o clima de instabilidade no parlamento serrano permanece sem data para acabar. Para quem acompanhou a votação para a Mesa Diretora do próximo biênio, na manhã desta sábado (02), a divisão era clara: enquanto 13 vereadores aliados de Caldeira entraram no plenário para elegê-lo, outros dez, que integram a base do prefeito Audifax Barcelos (Rede), não participaram da sessão.

E como já virou tradição na Casa, a eleição contou ainda com um elemento surpresa. Poucos minutos antes de a sessão ser iniciada, um oficial de Justiça surgiu, trazendo consigo uma liminar de anulação do pleito que elegeu a atual Mesa Diretora, também presidida por Caldeira. Conforme decisão de abril, proferida pelo desembargador Robson Luiz Albanez, do Tribunal de Justiça do Estado, Caldeira permaneceria presidente da Casa até dezembro. No entanto, a nova decisão, provisória, do juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública da Serra, estabelece um prazo de até dez dias para a convocação de uma eleição da nova Mesa Diretora, que deverá assumir a Casa pelos próximos seis meses.

Nesse intervalo, quem ocupa a principal cadeira da Casa é Adriano Galinhão (PTC), vereador mais votado em 2016. Foi ele, aliás, quem presidiu a sessão na manhã de ontem, que ocorreu à revelia do grupo de vereadores da base de Audifax  estes, por sua vez, autores do pedido de anulação contra Caldeira.

O cabo de guerra entre o grupo de Caldeira e de Audifax em busca de votos durou até os últimos minutos antes da eleição de ontem. Fontes internas da Casa asseguram que a intenção do grupo do prefeito - que inclui Alexandre Xambinho (Rede), Cabo Porto (PSB) e Miguel da Policlínica (PTC) - era formar uma chapa mista, composta também por aliados de Caldeira, fazendo-os mudar de lado.

Mas isso não aconteceu. Com a maioria a seu favor, a chapa única encabeçada por Caldeira foi declarada eleita às 10h39. Também fazem parte dela: Aécio Leite (PT), como 1º vice-presidente; Cleusa Paixão (PMN), como 2ª vice-presidente; Roberto Catirica (PHS), como 1º secretário; e Adriano Galinhão (PTC), como 2º secretário.

Líder do prefeito na Câmara, mas apoiador assumido da reeleição de Caldeira até as vésperas da votação, Luís Carlos Moreira (MDB) foi o único vereador que não esteve ontem na Câmara. Fui comunicado que a sessão foi suspensa pela Justiça e achei que não havia necessidade de eu ir, justifica ele, que continua: Não poderia ter havido sessão, pois a Mesa atual foi derrubada.

Moreira segue defendendo que a eleição de uma chapa mista, que rompesse com a rivalidade, seria o ideal, mas não deu liga. Questionado sobre o que achou da Vitória de Caldeira, ele já demonstra menos entusiasmo do que antes. Eu teria ficado mais satisfeito se ele tivesse conversado sobre as comissões, critica o líder, que tinha a intenção de assumir a Comissão de Justiça da Casa.

VALEU OU NÃO?

A vitória de Caldeira ainda é motivo de contestações, já que vereadores de oposição, assim como Moreira, argumentam que a sessão realizada ontem foi inválida. Ao derrubar a Mesa, o juiz anulou todos os atos da presidência, incluindo a convocação da eleição. O Adriano Galinhão não poderia ter presidido a sessão e a Câmara corre o risco de ter que pagar multa, critica Fábio Duarte (PDT).

Segundo ele, o grupo de Audifax chegou à Casa com a intenção de inscrever chapa própria, mas desistiu ao saber da decisão judicial. No entanto, o vereador não quis dizer qual nome era cotado para a presidência. Em breve vocês saberão, acrescenta.

Mas, do outro lado, Caldeira também se defende: A eleição do próximo biênio já estava marcada por ordem da juíza Telmelita Guimarães Alves. Nós apenas cumprimos uma ordem judicial.

Mesmo negando fazer oposição a Audifax, com quem compartilha a mesma sigla partidária, Rodrigo Caldeira engrossou o discurso contra o prefeito, chegando a acusá-lo de estar por trás das manobras políticas que têm como objetivo tirá-lo da presidência. Ao mesmo tempo, nega que sua reeleição tenha sido apoiada pelo deputado Sérgio Vidigal (PDT), rival histórico de Audifax.

Caldeira reforça que a palavra de ordem de seu novo mandato, a partir de janeiro de 2019, será independência. Não temos dificuldade para dialogar com o prefeito, mas estamos preparados para qualquer ação dele também, dá o recado. Já Audifax não se manifestou.

ALIADOS MIGRAM E ENFRAQUECEM BASE DO PREFEITO

Dos 13 votos de Rodrigo Caldeira (Rede), três nomes foram fundamentais para que o redista conseguisse virar o jogo contra o grupo da base do prefeito Audifax Barcelos (Rede): o primeiro é o de Fabão da Habitação (PSD) que, ironicamente, é o suplente da vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD), principal rival de Caldeira.

Fabão foi reconduzido à Câmara na última quarta-feira por uma decisão judicial. Antes disso, ele já havia sido empossado, mas foi retirado do posto em função de um recurso apresentado por Neidia.

Na sequência, os outros dois coringas foram Geraldinho PC (PDT) e Basílio da Saúde (PROS), que até a última semana integravam a base do prefeito. Basílio, inclusive, era um dos cotados para presidir a chapa do time para o biênio 2019-2020.

Tanto Geraldinho quanto Basílio afirmam que migraram por preferirem uma chapa de consenso, que traga paz e independência para a Câmara. Tentamos trazer mais vereadores, mas infelizmente eles quiseram ficar ao lado do prefeito. O Rodrigo é parceiro, sabe das dificuldades que a Casa tem de legislar de forma independente, sem estar encabeçada pelo prefeito, justifica Basílio. Mas ele pondera: Aqui não temos oposição, vamos trabalhar em prol do município, mas como Poderes independentes.

Boa parte das comissões nomeadas para o próximo biênio também são compostas por opositores do prefeito Audifax Barcelos (Rede), como as de Justiça (composta por Nacib Haddad, do PDT, Stefano Andrade, do PHS, e Geraldinho PC) e de Finanças (composta por Pastor Ailton, do PSC, Basílio da Saúde e Geraldinho Feu Rosa, do PSB).