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ANJ

Celso de Mello recebe homenagem com prêmio sobre liberdade de imprensa

Ministro do Supremo é reconhecido pelo papel na defesa da democracia e do jornalismo independente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:05

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:05

Ministro Celso de Mello. É o decano da Suprema Corte - que está há mais tempo em atividade no tribunal Crédito: Rosinei Coutinho|SCO|STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello foi homenageado nesta segunda-feira (11) no Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2019, realizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Neste ano, a associação também comemora 40 anos de existência, completados em 17 de agosto.
De acordo com o jornal O Globo, a nota da ANJ diz que o decano do STF "é reconhecido por inúmeras decisões favoráveis às liberdades de imprensa e de expressão desde que ingressou no STF". A associação diz ainda que "o conjunto de suas sentenças é, no entendimento da ANJ, um marco dentro do Judiciário brasileiro em defesa de princípios democráticos que garantem a atuação do jornalismo independente no Brasil".

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A cerimôna foi realizada no Grande Hyatt Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. No evento, também foram homenageados os jornalistas Clóvis Rossi e Ricardo Boechat, que morreram em 2019. A moderação foi feita pela jornalista Míriam Leitão, que foi contemplada pela premiação em 2017.
A associação explica que: "O Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa foi concebido pela associação para homenagear pessoas ou instituições que tenham se destacado na promoção ou na defesa da liberdade de imprensa, ou cuja atuação demonstre a importância fundamental da liberdade de imprensa para a sociedade e para as democracias".

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