Celso de Mello recebe homenagem com prêmio sobre liberdade de imprensa

Ministro Celso de Mello. É o decano da Suprema Corte - que está há mais tempo em atividade no tribunal Crédito: Rosinei Coutinho|SCO|STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello foi homenageado nesta segunda-feira (11) no Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2019, realizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Neste ano, a associação também comemora 40 anos de existência, completados em 17 de agosto.

De acordo com o jornal O Globo, a nota da ANJ diz que o decano do STF "é reconhecido por inúmeras decisões favoráveis às liberdades de imprensa e de expressão desde que ingressou no STF". A associação diz ainda que "o conjunto de suas sentenças é, no entendimento da ANJ, um marco dentro do Judiciário brasileiro em defesa de princípios democráticos que garantem a atuação do jornalismo independente no Brasil".

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A cerimôna foi realizada no Grande Hyatt Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. No evento, também foram homenageados os jornalistas Clóvis Rossi e Ricardo Boechat, que morreram em 2019. A moderação foi feita pela jornalista Míriam Leitão, que foi contemplada pela premiação em 2017.