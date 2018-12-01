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CCR diz ter doado R$ 3 milhões em caixa 2 para Gleisi Hoffmann

Dinheiro teria sido entregue por meio de assessor de Paulo Bernardo

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 00:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 00:52
Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A concessionária CCR afirmou ter feito doação de R$ 3 milhões, por meio de caixa 2 , à campanha da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) em 2010. Gleisi é hoje presidente do PT. A doação teria sido pedida por Paulo Bernardo , marido da senadora, que na época era ministro do Planejamento. O valor teria sido pago por meio de um dos assessores de Paulo Bernardo.
A informação fez parte do acordo de leniência fechado pela empresa com o Ministério Público de São Paulo. Responsável pela concessão de rodovias como Presidente Dutra e Bandeirantes, a empresa admitiu pagamento de R$ 30 milhões para campanhas no estado de São Paulo, mas não pagamento de propina. Entre os nomes envolvidos ainda os de dois ex-governadores, Geraldo Alckmin e José Serra, e deputados.
O ex-governador Geraldo Alckmin lidera a lista de doações de caixa 2 apresentada pela CCR, com valor de R$ 4,5 milhões. O ex-governador José Serra aparece como beneficiário de R$ 3 milhões, mesma quantia de Gleisi Hoffmann.
Além deles, foram citados Gilberto Kassab (PSD), com doação de R$ 2,8 milhões; Aloizio Mercadante (PT), com R$ 1,7 milhões; Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), com R$ 1 milhão; Campos Machado (PTB), com R$ 1 milhão; Edson Aparecido (PSDB), com R$ 340 mil; Antonio Mentor (PT), com R$ 150 mil; e a ex-senadora Marta Suplicy, com R$ 1 milhão.
OUTRO LADO
 
A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou pelo twitter que "Virou moda fazer delação acusatória, sem provas e vazar pra imprensa, principalmente contra o PT e suas lideranças". Disse que sequer pode ser processada porque a acusação é "absolutamente infundada e mentirosa".

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