Cassação de Almir Vieira será publicada nesta sexta-feira

Almir Vieira foi condenado à perda do cargo Crédito: Reinaldo Carvalho

A perda do mandato do deputado estadual Almir Vieira (PRP), que foi cassado pela Justiça Eleitoral, será oficializada hoje, com a publicação do ato da Mesa Diretora no Diário do Legislativo.

determinou que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) executasse a decisão que já havia sido tomada pela Corte Superior de cassar o mandato do deputado, em julgamento do dia 17 de abril. Para que ele fosse de fato retirado do cargo, foi necessário que o TRE notificasse a Assembleia Legislativa, e só após a elaboração de um parecer pela Procuradoria da Casa, a Mesa Diretora emitiu o ato administrativo. Na última sexta, dia 8 de abril, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux,pela Corte Superior de cassar o mandato do deputado, em julgamento do dia 17 de abril. Para que ele fosse de fato retirado do cargo, foi necessário que o TRE notificasse a Assembleia Legislativa, e só após a elaboração de um parecer pela Procuradoria da Casa, a Mesa Diretora emitiu o ato administrativo.

a lista de suplentes tem pelo menos 9 pessoas da coligação entre PRP e PROS, que seguem na indefinição sobre sua nomeação, já que a maioria dos candidatos trocou de partido. O ato, no entanto, ainda não determina quem será o suplente que fica com a vaga do deputado. Segundo a assessoria da Assembleia, como a decisão da suplência ainda é complexa e depende de interpretações da lei eleitoral, ela ainda não foi finalizada. Enquanto isso,, já que a maioria dos candidatos trocou de partido.

A primeira suplente é a ex-diretora do Ipem, Cláudia Lemos, que afirma estar preparada para assumir o cargo.

O último deputado cassado na Assembleia foi Nilton Baiano, em julho de 2012, mas por uma condenação por improbidade administrativa, que tinha como consequência a perda do cargo.

Almir respondia a uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, acusado de caixa dois para o financiamento de sua campanha de 2014. Ele foi condenado no TRE, e após apresentar recurso, o TSE manteve a condenação à unanimidade.

Além da perda do cargo, a condenação também prevê que o deputado fique impedido de concorrer a novas eleições pelo prazo de oito anos, pela Lei da Ficha Limpa.

CONDENAÇÃO

A primeira condenação de Almir Vieira foi em fevereiro de 2017, por captação ilícita de recursos financeiros de campanha eleitoral. A investigação começou ainda em 2014, quando ele presidia a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES).

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que R$ 252,7 mil em recursos teriam sido desviados pela diretoria da Associação, sobre a qual ele ainda exercia grande influência, para abastecimento da campanha eleitoral do deputado estadual. O valor, depositado em sua conta de campanha por meio da utilização de dezenas de laranjas, representou 56,88% do total arrecadado para promover sua candidatura, de acordo com o Ministério Público.

QUEM PODE ENTRAR?

Veja quem são os suplentes na disputa pela vaga aberta com a saída de Almir Vieira

1ª - A ex-diretora do Ipem, Cláudia Lemos (hoje no PRB);

2ª - A ex-secretária de Turismo da Serra, Sandra Gomes (hoje na Rede);

3º - O vereador de Vitória Wanderson Marinho (hoje no PSC);

4º - O ex-diretor do Ipem Paulo Renato Rodrigues, que faleceu em 2016;

5º - O ex-deputado estadual Délio Iglésias, hoje no PSDC;

6º - O vereador de Vila Velha, Osvaldo Maturano, hoje no PRB;

7º - Alcântaro Filho, hoje na Rede;

8º - João Paulo Nali, hoje no PTB;