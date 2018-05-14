Caso de vereador detido da Serra tem nova polêmica

O vereador de Vila Velha Heliosandro Mattos (PR) afirmou neste domingo (13) que vai acionar o Cabo Porto (PSB), vereador da Serra, na Corregedoria da Polícia Militar, onde pedirá a abertura de um inquérito para investigar suposta tentativa de ligar o nome de sua mulher à detenção do vereador Stéfano Andrade (PHS), na última sexta-feira, na Serra.
No registro do Detran, o carro em que Stéfano foi detido junto com mais dois assessores está em nome da procuradora de Justiça Karla Sandoval, mulher de Heliosandro.
Na ocasião, Cabo Porto chamou a polícia por suspeitar que ele e outros oito vereadores estavam sendo seguidos por um veículo Hyundai HB20 branco. Por isso, a PM fez uma abordagem e como encontrou um revólver calibre 32, munições e R$ 11,1 mil em espécie, Stéfano e os outros dois ocupantes do carro foram levados para a delegacia.
Heliosandro explicou que, desde o dia 4 de abril, o veículo foi vendido para uma mulher, mas o documento ainda não foi transferido no Detran. Ele enviou documentos para a reportagem para comprovar a venda. No dia da abordagem, quem estava na direção do carro era o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Merlo.
O Cabo Porto vai responder na Corregedoria da PM e em juízo pelas pelos atos dele contra a honra de minha esposa. A Karla tem um histórico de atuação na área de investigação militar e até por isso podemos acreditar em alguma tentativa de armação envolvendo o seu nome. Mas agora é esperar para que a polícia possa realizar a investigação e apontar o que realmente aconteceu, disse.
Placa do carro
Cabo Porto negou que tenha dito em depoimento que o carro era da procuradora. Ele alega ter informado só a placa do carro.
Tenho a cópia do que declarei na ocorrência. Informei somente que um veículo suspeito, com insulfilm muito escuro, estava me perseguindo. Eu quero muito que isso tudo seja mesmo investigado e esclarecido. E lembrando que quem foi pego em flagrante não fui eu. Eu fui seguido. Estão querendo inverter a jogada, disse.
O vereador disse não ter nenhum tipo de atrito com a procuradora Karla.
Ela é uma pessoa séria, de caráter ímpar, e sei que o esposo dela também é. Até o momento, ninguém explicou o que a arma e o dinheiro estavam fazendo no carro. Ninguém assumiu a posse da arma. Quer dizer que ela foi plantada pelos policiais? Estão botando em xeque uma equipe da Polícia Militar? Está tudo sem nexo. Amanhã farei esses questionamentos na Câmara, afirmou.
Após a conclusão do inquérito, Porto afirmou que também pretende representar juridicamente contra o vereador Stéfano e Heliosandro, sobre as imputações atribuídas a ele.
O vereador Stéfano Andrade e o presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), foram procurados, mas não atenderam as ligações.
Após ser liberado, Stéfano disse que acredita ter sido vítima de manobra política, pelos posicionamentos que tem na Câmara e por causa da disputa política, pois não tem envolvimento com atitudes ilícitas.