Caso de vereador detido da Serra tem nova polêmica

Vereador Heliosandro Mattos Crédito: Reprodução/Facebook

detenção do vereador Stéfano Andrade (PHS), na última sexta-feira, na Serra. O vereador de Vila Velha Heliosandro Mattos (PR) afirmou neste domingo (13) que vai acionar o Cabo Porto (PSB), vereador da Serra, na Corregedoria da Polícia Militar, onde pedirá a abertura de um inquérito para investigar suposta tentativa de ligar o nome de sua mulher à

No registro do Detran, o carro em que Stéfano foi detido junto com mais dois assessores está em nome da procuradora de Justiça Karla Sandoval, mulher de Heliosandro.

Na ocasião, Cabo Porto chamou a polícia por suspeitar que ele e outros oito vereadores estavam sendo seguidos por um veículo Hyundai HB20 branco. Por isso, a PM fez uma abordagem e como encontrou um revólver calibre 32, munições e R$ 11,1 mil em espécie, Stéfano e os outros dois ocupantes do carro foram levados para a delegacia.

Vereador Cabo Porto Crédito: Fernando Madeira

Heliosandro explicou que, desde o dia 4 de abril, o veículo foi vendido para uma mulher, mas o documento ainda não foi transferido no Detran. Ele enviou documentos para a reportagem para comprovar a venda. No dia da abordagem, quem estava na direção do carro era o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Merlo.

O Cabo Porto vai responder na Corregedoria da PM e em juízo pelas pelos atos dele contra a honra de minha esposa. A Karla tem um histórico de atuação na área de investigação militar e até por isso podemos acreditar em alguma tentativa de armação envolvendo o seu nome. Mas agora é esperar para que a polícia possa realizar a investigação e apontar o que realmente aconteceu, disse.

Placa do carro

Cabo Porto negou que tenha dito em depoimento que o carro era da procuradora. Ele alega ter informado só a placa do carro.

Tenho a cópia do que declarei na ocorrência. Informei somente que um veículo suspeito, com insulfilm muito escuro, estava me perseguindo. Eu quero muito que isso tudo seja mesmo investigado e esclarecido. E lembrando que quem foi pego em flagrante não fui eu. Eu fui seguido. Estão querendo inverter a jogada, disse.

O vereador disse não ter nenhum tipo de atrito com a procuradora Karla.

Ela é uma pessoa séria, de caráter ímpar, e sei que o esposo dela também é. Até o momento, ninguém explicou o que a arma e o dinheiro estavam fazendo no carro. Ninguém assumiu a posse da arma. Quer dizer que ela foi plantada pelos policiais? Estão botando em xeque uma equipe da Polícia Militar? Está tudo sem nexo. Amanhã farei esses questionamentos na Câmara, afirmou.

Após a conclusão do inquérito, Porto afirmou que também pretende representar juridicamente contra o vereador Stéfano e Heliosandro, sobre as imputações atribuídas a ele.

O vereador Stéfano Andrade e o presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), foram procurados, mas não atenderam as ligações.