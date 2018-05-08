Caso de conselheiro do TCES deve ficar no STJ

Além de mandar para a primeira instância o caso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão decidiu levar uma questão de ordem à Corte Especial do tribunal, no próximo dia 16, para definir critérios de envio à primeira instância de casos que envolvam agentes públicos como conselheiros de tribunais de contas e desembargadores.
Com Salomão, há três processos que não envolvem governadores em que ele pediu a opinião do Ministério Público Federal (MPF) e da defesa antes de decidir se os mantém no STJ ou os envia para a primeira instância.
Entre eles está o caso do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) José Antonio Pimentel. Mas os supostos crimes teriam sido cometidos no exercício do cargo e em função dele. Assim, o mais provável é que os processos referentes a conselheiros de contas continuem no STJ, seguindo o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em relação a senadores e deputados. Pimentel é réu no STJ por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.