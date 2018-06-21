Caseiro confirma encontro de Lula com Léo Pinheiro em sítio

Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

O juiz Sergio Moro agendou para 11 de setembro o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. No mesmo processo, em depoimento nesta quarta-feira, o caseiro Élcio Vieira, conhecido como Maradona, confirmou que Lula esteve no sítio com Léo Pinheiro, então presidente da construtora OAS, e com Paulo Gordilho, engenheiro da empreiteira, antes de serem iniciadas as reformas na cozinha e no lago.

O ex-presidente é acusado de ter recebido benefícios das construtoras Odebrecht e OAS na forma de obras no sítio, que está em nome de terceiros. Lula será o último dos réus a ser ouvido por Moro. Os demais réus do processo começam a prestar depoimento a partir de 27 de agosto.

O interrogatório dos réus é a fase final dos depoimentos a Moro. Depois deles, as defesas e o Ministério Público Federal apresentam as alegações finais e o juiz dá a sentença. No total, as vantagens ao ex-presidente Lula, segundo o Ministério Público Federal, somaram R$ 1,02 milhão. Além das duas empreiteiras, também o pecuarista José Carlos Bumlai fez parte das obras. Para os procuradores, foram propinas pagas devido ao cartel da Petrobras, que Lula ajudava a manter em funcionamento.

Em seu depoimento, o caseiro disse que não ouviu a conversa de Lula com Léo Pinheiro e Gordilho. Acrescentou que Fernando Bittar não estava presente, pois já havia deixado a propriedade.

Maradona confirmou ainda que a ex-primeira-dama Marisa Letícia acompanhou a fase final das obras, escolhendo o material de acabamento. Ele disse também que Rogério Aurélio Pimentel, segurança de Lula, acompanhou as obras do sítio.

O sítio de Atibaia está em nome de Bittar e de Jonas Leite Suassuna Filho. Para o MPF, Lula era o verdadeiro dono da propriedade. A defesa de Lula afirma que ele usava o sítio porque era amigo da família Bittar há décadas e que pretendia inclusive comprá-lo.