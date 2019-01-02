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Decreto de 120 dias

Casagrande suspende abertura de novos concursos

O decreto com a medida, publicado no Diário Oficial, tem validade por 120 dias e o governador cita a crise financeira e fiscal do país para justificar as ações
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jan 2019 às 12:06

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 12:06

Casagrande descartou a possibilidade de abertura de concursos em 2019 Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande (PSB) suspendeu a abertura e realização de novos concursos públicos. A medida está no decreto de contingenciamento de gastos, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).
> Casagrande suspende convênios e anuncia corte em custeio em secretarias
A medida não afeta, no entanto, os certames anunciados pela gestão Hartung e que estão em andamento, como o recém-aberto concurso da Polícia Civil. O decreto tem validade por 120 dias e o governador cita a crise financeira e fiscal do país para justificar as ações.
Casagrande, porém, diz que provavelmente o Estado não terá novo concurso em 2019. "2019 será um ano de avaliação do cenário, de como a economia vai reagir", explicou o governador, que foi empossado nessa terça-feira (01).

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