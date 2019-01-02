Casagrande suspende abertura de novos concursos

Casagrande descartou a possibilidade de abertura de concursos em 2019 Crédito: Reprodução

O governador Renato Casagrande (PSB) suspendeu a abertura e realização de novos concursos públicos. A medida está no decreto de contingenciamento de gastos, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).

A medida não afeta, no entanto, os certames anunciados pela gestão Hartung e que estão em andamento, como o recém-aberto concurso da Polícia Civil. O decreto tem validade por 120 dias e o governador cita a crise financeira e fiscal do país para justificar as ações.