Casagrande suspende abertura de novos concursos

O governador Renato Casagrande (PSB) suspendeu a abertura e realização de novos concursos públicos. A medida está no decreto de contingenciamento de gastos, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).
A medida não afeta, no entanto, os certames anunciados pela gestão Hartung e que estão em andamento, como o recém-aberto concurso da Polícia Civil. O decreto tem validade por 120 dias e o governador cita a crise financeira e fiscal do país para justificar as ações.
Casagrande, porém, diz que provavelmente o Estado não terá novo concurso em 2019. "2019 será um ano de avaliação do cenário, de como a economia vai reagir", explicou o governador, que foi empossado nessa terça-feira (01).