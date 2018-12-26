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Entrevista

Casagrande sobre ajuda de Hartung: 'Deixasse um lastro financeiro maior'

Governador eleito 'cutucou' a ajuda recente oferecida pelo atual governador

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 14:16
Governador eleito, Renato Casagrande em entrevista para a Rádio CBN. Crédito: Matheus Zardini
O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), em entrevista ao vivo na Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (26), "cutucou" a ajuda recente oferecida por Paulo Hartung (sem partido) para o próximo governo.
Questionado pela jornalista Fernanda Queiroz sobre como recebe a declaração de que Hartung está a sua disposição, Casagrande respondeu:
Eu agradeço. E ele já poderia estar me ajudando. Deixasse um lastro financeiro maior em caixa, sem ansiedade de comprometer o ano de 2019. Já seria uma grande ajuda.
Renato Casagrande, governador eleito
Em entrevista para o Gazeta Online no último dia 16, Hartung declarou: "Eu só não sou entrão. Eu não empurro porta. Mas se eu for chamado para alguma coisa, mesmo que seja no particular, para dar a minha opinião, para colocar a minha reflexão, faço com o maior carinho
>Hartung: "Se for chamado, não faltarei ao meu Estado"
Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.
>Casagrande diz que não vê necessidade de conversa pessoal com Hartung
O principal motivo do embate, durante a campanha e depois na transição entre os governos foi a situação das contas públicas. Hartung alegava ter herdado o Estado sem capacidade de investimentos com recursos próprios e sem poupança, resultado contestado por Casagrande, que diz ter deixado R$ 2 bilhões em caixa.

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