Casagrande sobre ajuda de Hartung: 'Deixasse um lastro financeiro maior'

Questionado pela jornalista Fernanda Queiroz sobre como recebe a declaração de que Hartung está a sua disposição, Casagrande respondeu:

Eu agradeço. E ele já poderia estar me ajudando. Deixasse um lastro financeiro maior em caixa, sem ansiedade de comprometer o ano de 2019. Já seria uma grande ajuda.

Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.

O principal motivo do embate, durante a campanha e depois na transição entre os governos foi a situação das contas públicas. Hartung alegava ter herdado o Estado sem capacidade de investimentos com recursos próprios e sem poupança, resultado contestado por Casagrande, que diz ter deixado R$ 2 bilhões em caixa.