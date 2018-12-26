Casagrande sobre ajuda de Hartung: 'Deixasse um lastro financeiro maior'

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), em entrevista ao vivo na Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (26), "cutucou" a ajuda recente oferecida por Paulo Hartung (sem partido) para o próximo governo.
Questionado pela jornalista Fernanda Queiroz sobre como recebe a declaração de que Hartung está a sua disposição, Casagrande respondeu:
Eu agradeço. E ele já poderia estar me ajudando. Deixasse um lastro financeiro maior em caixa, sem ansiedade de comprometer o ano de 2019. Já seria uma grande ajuda.
Em entrevista para o Gazeta Online no último dia 16, Hartung declarou: "Eu só não sou entrão. Eu não empurro porta. Mas se eu for chamado para alguma coisa, mesmo que seja no particular, para dar a minha opinião, para colocar a minha reflexão, faço com o maior carinho
Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.
O principal motivo do embate, durante a campanha e depois na transição entre os governos foi a situação das contas públicas. Hartung alegava ter herdado o Estado sem capacidade de investimentos com recursos próprios e sem poupança, resultado contestado por Casagrande, que diz ter deixado R$ 2 bilhões em caixa.