Casagrande: preocupação com projeto que cria bônus a servidores do TCES

Tribunal de Contas quer criar bônus a servidores Crédito: Gazeta Online

“Eu vejo com preocupação qualquer medida que aumente de despesas. O Tribunal de Contas tem autonomia, tem orçamento, está bem aquém do máximo, do teto, mas vejo com preocupação qualquer aumento de despesas neste momento. Estamos respeitando autonomia, manifestando desejo de que todos tenham cautela neste momento”, disse.

A matéria pode ir para análise dos deputados ainda nesta semana. O texto está na Assembleia desde dezembro passado. A tramitação em regime de urgência foi aprovada na última semana.

DINHEIRO

Um dos bônus pretendidos é o por desempenho. Poderá render aos cerca de 500 servidores ativos do TCES até 4 mil VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), por ano. O número equivale a

R$ 13,6 mil, no máximo, a cada funcionário.

Também deve ser criado o bônus por execução de atividade especial. Ele complementaria atividades não descritas, mas desempenhadas por servidores.