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Planos de governo

Casagrande: preocupação com projeto que cria bônus a servidores do TCES

Proposta de bonificação a servidores do Tribunal de Contas do ES será analisado por deputados estaduais

Publicado em 12 de Março de 2019 às 13:09

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

12 mar 2019 às 13:09
Tribunal de Contas quer criar bônus a servidores Crédito: Gazeta Online
Após apresentar o plano estratégico de governo aos deputados estaduais nesta segunda-feira (11), o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou ver “com preocupação” o projeto de lei complementar do Tribunal de Contas do Estado (TCES) que visa permitir o pagamento de bonificações aos servidores da Corte.
“Eu vejo com preocupação qualquer medida que aumente de despesas. O Tribunal de Contas tem autonomia, tem orçamento, está bem aquém do máximo, do teto, mas vejo com preocupação qualquer aumento de despesas neste momento. Estamos respeitando autonomia, manifestando desejo de que todos tenham cautela neste momento”, disse.
A matéria pode ir para análise dos deputados ainda nesta semana. O texto está na Assembleia desde dezembro passado. A tramitação em regime de urgência foi aprovada na última semana.
DINHEIRO
Um dos bônus pretendidos é o por desempenho. Poderá render aos cerca de 500 servidores ativos do TCES até 4 mil VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), por ano. O número equivale a
R$ 13,6 mil, no máximo, a cada funcionário.
Também deve ser criado o bônus por execução de atividade especial. Ele complementaria atividades não descritas, mas desempenhadas por servidores.
O projeto também visa instituir o “Programa de Modernização de Controle Externo” e o “Modelo de Gestão por Resultados” no tribunal. Só o programa terá um custo de R$ 3,2 milhões em 2019.

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