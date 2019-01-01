Casagrande faz corrida pelas ruas para "esquentar" para posse

O governador eleito Renato Casagrande faz uma corrida horas antes da posse, nesta terça (1) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) acordou cheio de disposição no primeiro dia do ano, dia em que tomará posse, assumindo pela segunda vez o governo do Estado. Logo cedo, Casagrande resolveu dar uma corrida pelas ruas do bairro onde mora, Bento Ferreira, em Vitória.

Abordado pela equipe da TV Gazeta, Casagrande disse que estava com os discursos para a posse praticamente finalizados. Ele fará dois discursos na solenidade. A cerimônia está prevista para ter início nesta terça-feira, às 14h30, na Assembleia Legislativa.

Em seguida, o governador vai receber a faixa com as cores rosa e azul, da bandeira do Espírito Santo, das mãos de Paulo Hartung (sem partido) no Palácio Anchieta. A expectativa é de que as solenidades estejam encerradas às 19h.

PASSO A PASSO DA CERIMÔNIA

Assembleia

Início

A posse está marcada para as 14h30, na Assembleia Legislativa, em Vitória.

Comissão

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), abre a sessão solene. É constituída uma comissão de deputados para conduzir governador e vice eleitos, Renato Casagrande (PSB) e Jacqueline Moraes (PSB), do Salão Nobre ao plenário da Casa.

Hino nacional

Haverá a execução do hino nacional e do hino do Espírito Santo. No entanto, devido ao luto de sete dias pela morte do ex-governador Gerson Camata, somente serão ouvidos sons de instrumentos, como bumbo, tarol e corneta, para marcação de alguns momentos da solenidade.

Discurso

O presidente da Assembleia discursa.

Juramento

Governador e vice eleitos fazem o juramento.

Posse

O presidente da Casa recebe o compromisso de posse e declara empossados o governador e o vice eleitos. Os candidatos assinam o livro de posse. Em seguida, o governador discursa.

Palácio Anchieta

Revista

A cerimônia no Palácio Anchieta está prevista para as 15h45. O governador passa as tropas em revista na chegada à sede do governo estadual.

Faixa

A cerimônia de transmissão de faixa é um simbolismo. Está previsto que Paulo Hartung, atual governador, coloque a faixa em Casagrande.

Discursos

Em seguida, Hartung deixará o Palácio Anchieta e Casagrande fará outro discurso. Três religiosos também vão discursar: Pastor Marinelshington da Silva, da Assembleia de Deus; Pastor Doronézio Pedro de Andrade, da Igreja Batista; e Dom Luiz Mancilha Vilela, da Igreja Católica.

Encerramento