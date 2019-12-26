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Entrevista

Casagrande faz balanço do 1º ano de governo e fala de perspectivas para 2020

Governador é o convidado do programa CBN Vitória desta quinta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 10:34

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 10:34

Convidado desta quinta-feira (26) do programa CBN Vitória, Renato Casagrande faz um balanço das ações deste primeiro ano de governo e também fala sobre as perspectivas das políticas públicas para 2020. Acompanhe a a entrevista acima

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