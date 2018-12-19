Casagrande diz que não vê necessidade de conversa pessoal com Hartung

Renato Casagrande descartou encontrar o atual governador para uma conversa Crédito: Vitor Jubini

Apesar de o governador Paulo Hartung (sem partido) ter se colocado à disposição do governador eleito Renato Casagrande (PSB) para tratar de temas relacionados à transição, o socialista não pretende encontrar o ex-aliado.

"Não estou vendo necessidade de conversa pessoal. Acho que as relações são institucionais e é isso o que importa", afirmou Casagrande em entrevista, antes da cerimônia de diplomação, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Casagrande também disse que atos do atual governo que têm novas despesas como consequência, nesta reta final da gestão, não estão sendo debatidos entre as duas equipes de transição.

"Lógico que há excessos. Se nos últimos meses do governo você assina mais convênios do que assinou em todos os outros meses de governo, lógico que há um ponto fora da curva", destacou.

Em entrevista para o Gazeta Online, publicada no último domingo , Hartung declarou que "se for chamado para alguma coisa, mesmo que seja no particular, para dar minha opinião, para colocar minha reflexão, faço com o maior carinho".

Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.