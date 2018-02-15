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Carnaval: como escolas criticaram na avenida os problemas na política

As escolas Beija-flor e Paraíso do Tuiuti, que encabeçaram a lista dos enredos mais críticos de 2018, foram as grandes campeãs no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 21:33

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 21:33

Marcadas no passado por desfiles críticos e de cunho social que não saem do inconsciente popular, as escolas de samba, principalmente as do Rio de Janeiro, parecem ter recuperado a receita ao apresentar na avenida uma leva de enredos politizados em 2018. São Paulo e Espírito Santo não ficaram de fora e também criaram sambas nesta toada.
Durante os dias de folia, as agremiações em tom de protesto abordaram temas como corrupção, exploração, intolerância, miséria e violência. No Rio, duas delas, inclusive, ficaram com o primeiro e o segundo lugares na disputa. O resultado foi divulgado nesta Quarta-Feira de Cinzas (14). Confira abaixo uma lista que o Gazeta Online preparou com estes exemplos.

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