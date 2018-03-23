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Habeas Corpus

Cármen não pretende mudar data de julgamento de Lula por Gilmar

Ministro tem viagem marcada para Portugal no começo de abril

Publicado em 23 de Março de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 19:28
A presidente do STF, Cármen Lúcia, durante sessão para julgar o habeas corpus no qual a defesa do ex-presidente Lula tenta impedir eventual prisão após o fim dos recursos na segunda instância Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, não tem intenção de adiar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para 4 de abril, em razão da viagem do ministro Gilmar Mendes para Portugal. Ele coordena o VI Fórum Jurídico de Lisboa, que ocorrerá entre os dias 3 e 5 de abril. Mais cedo, Gilmar disse a reportagem que está "com dificuldades" de comparecer ao julgamento. Ele afirmou que está "verificando" o que fará e que ainda não tem "resposta" sobre se deixará de comparecer ao julgamento ou se abrirá mão do evento.
Gilmar é visto como um voto favorável a Lula, enquanto a tendência é que Cármen se posicione contra o ex-presidente. O habeas corpus só vale para Lula, ou seja, para impedir ou não a prisão após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, julgar um recurso apresentado pela defesa. No entanto, tem como pano de fundo a discussão da execução da pena logo após condenação na segunda instância da Justiça.
O julgamento começou na quinta-feira, mas foi interrompido em razão do horário e de compromissos já agendados de alguns ministros. Assim, ficou definido que Lula não poderá ser preso até a conclusão da análise de seu habeas corpus, que será retomada em 4 de abril. Não fosse isso, o TRF-4 poderia decretar sua prisão já na próxima segunda-feira, 26 de março, após a análise do recurso da defesa.
Há uma expectativa de que o julgamento de Lula seja o início de uma reviravolta no entendimento do Supremo sobre a questão. Hoje, a orientação é a prisão após condenação em segunda instância. Parte dos ministros pressiona por uma mudança na jurisprudência, seja pela prisão após o trânsito em julgado (quando esgotados todos os recursos), seja pela execução da pena após análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que na prática funcionaria como uma terceira instância.
A alteração no entendimento da corte poderia ocorrer com o julgamento de duas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) liberadas pelo relator, Marco Aurélio Mello, sobre o tema. Mas a presidente Cármen Lúcia, a quem cabe definir a pauta do plenário, resiste em colocar os processos para votação. Essas ações tratam do tema de forma genérica, sem abordar um caso específico.
Gilmar é um dos ministros que vêm pressionando a corte para rever o entendimento vigente. Em 2016, ele ajudou a fixar essa jurisprudência, mas mudou de ideia posteriormente e passou a defender o início da execução da pena somente depois de decisão do STJ.
Em Lisboa, além de fazer a abertura do evento na manhã do dia 3 de abril ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Gilmar convidou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, para o encerramento do encontro, no dia 5, por volta das 13h.

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