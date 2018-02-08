Cármen Lúcia volta a Goiás para inaugurar presídio

A presidente do Supremo Tribunal Federal , ministra Cármen Lúcia, inaugura nesta sexta-feira (9), em Goiás, o primeiro dos cinco presídios de segurança máxima que serão inaugurados nos próximos meses pelo governador Marconi Perillo. O primeiro está localizado no entorno do Distrito Federal, em Formosa, e tem capacidade para 300 presos de alta periculosidade. No início de janeiro, a ministra desistiu de uma visita a um presídio após ser alertada do risco à sua segurança.
Ao todo são 1500 novas vagas em presídios robustos - em Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Planaltina de Goiás e Anápolis - com prioridade para o remanejamento de líderes de fações que provocaram a rebelião na Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, no dia 1º de janeiro desse ano. Na chacina nove presos foram mortos.
A volta da ministra Cármen Lúcia a Goiás para a inauguração do presídio de Formosa se dá pouco mais de um mês depois da rebelião, quando ela esteve em Goiânia, mas desistiu da visita. A ministra acabou se reunindo por quatro horas com o governador do estado, Marconi Perillo (PSDB), e com autoridades do Judiciário local.
Depois da inauguração do presídio amanhã, ela comanda, junto com o governador e autoridades do Judiciário , Executivo e Legislativo a segunda reunião da Força Tarefa para discutir a crise penitenciária nacional. A presidente do Supremo também participa da destruição de armas apreendidas no estado, na sede do Exército, em Goiânia.
As 1500 novas vagas serão usadas basicamente para desafogar a superlotação dos presídios de Goiânia. No presídio de Formosa que será inaugurado amanhã por Cármen Lúcia, as 08 horas, serão acomodados também 150 presos que estão no cadeião da cidade. Outra medida para atacar o problema da superlotação na capital é a construção de um novo presídio para presos do semi aberto em terreno já alocado.