Cármen Lúcia volta a Goiás para inaugurar presídio

A volta da ministra Cármen Lúcia a Goiás para a inauguração do presídio de Formosa se dá pouco mais de um mês depois da rebelião, quando ela esteve em Goiânia, mas desistiu da visita Crédito: Nelson Jr. / STF

A presidente do Supremo Tribunal Federal , ministra Cármen Lúcia, inaugura nesta sexta-feira (9), em Goiás, o primeiro dos cinco presídios de segurança máxima que serão inaugurados nos próximos meses pelo governador Marconi Perillo. O primeiro está localizado no entorno do Distrito Federal, em Formosa, e tem capacidade para 300 presos de alta periculosidade. No início de janeiro, a ministra desistiu de uma visita a um presídio após ser alertada do risco à sua segurança.

Ao todo são 1500 novas vagas em presídios robustos - em Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Planaltina de Goiás e Anápolis - com prioridade para o remanejamento de líderes de fações que provocaram a rebelião na Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, no dia 1º de janeiro desse ano. Na chacina nove presos foram mortos.

A volta da ministra Cármen Lúcia a Goiás para a inauguração do presídio de Formosa se dá pouco mais de um mês depois da rebelião, quando ela esteve em Goiânia, mas desistiu da visita. A ministra acabou se reunindo por quatro horas com o governador do estado, Marconi Perillo (PSDB), e com autoridades do Judiciário local.

Depois da inauguração do presídio amanhã, ela comanda, junto com o governador e autoridades do Judiciário , Executivo e Legislativo a segunda reunião da Força Tarefa para discutir a crise penitenciária nacional. A presidente do Supremo também participa da destruição de armas apreendidas no estado, na sede do Exército, em Goiânia.