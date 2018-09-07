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Presidente do STF

Cármen Lúcia pede 'celeridade' na investigação de ataque a Bolsonaro

Rosa Weber, presidente do TSE, repudiou 'manifestação de violência'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 22:19

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:19

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Após o candidado do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, ser esfaqueado durante uma atividade de campanha, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, afirmou que "há que se apurar com celeridade, segurança e com apresentação de resultados o que efetivamente se passou, o responsável e qual a medida jurídica a ser imediatamente adotada".
Cármen Lúcia manifestou preocupação "com a garantia das liberdades dos candidatos e dos eleitores, qualquer que seja a posição ou ideologia adotada por quem quer que seja".
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, afirmou que o tribunal "repudia toda e qualquer manifestação de violência, seja contra eleitores, seja candidatos ou em virtude do pleito".
Rosa Weber disse que é "inaceitável que atitudes extremadas maculem conquista tão importante quanto é a democracia".
 

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