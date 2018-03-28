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Ameaças

Cármen Lúcia autorizou reforço na segurança de Fachin e familiares

Medidas foram tomadas antes do ministro relatar publicamente ameaças

Publicado em 27 de Março de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 23:39
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, informou por meio da assessoria da corte que já autorizou medidas para reforçar a proteção ao ministro Edson Fachin Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, informou por meio da assessoria da corte que já autorizou medidas para reforçar a proteção ao ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato na corte, antes mesmo de ele relatar à imprensa ameaças sofridas. Ela determinou aumento de agentes que fazem a escolta permanente do ministro e de familiares dele em Curitiba.
> 'Polícia Federal está à disposição de Fachin', diz Jungmann
Por solicitação da ministra, duas delegadas da Polícia Federal, especializadas em segurança para casos de magistrados ameaçados no país, foram à capital paranaense para verificarem as providências mais eficazes a serem adotadas, segundo as informações prestadas.
> Fachin diz que família recebeu ameaças e se diz preocupado
Cármen Lúcia também encaminhou ofício a todos os ministros do STF para saber da necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança. A corte não divulga quais ministros têm escolta nem o número de servidores envolvidos na proteção de cada um por questões de segurança.
 

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