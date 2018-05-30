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Pronunciamento

Cármen falará no Plenário sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros

A crise gerada com a paralisação tem sido acompanhada com preocupação por integrantes da Corte, segundo apurou o Broadcast Político

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:27
Brasília: A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, aproveitará a sessão plenária desta quarta-feira (30) para fazer um pronunciamento sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros no País. A crise gerada com a paralisação tem sido acompanhada com preocupação por integrantes da Corte.
O decano do STF, ministro Celso de Mello, disse em entrevista ao Broadcast Político que o Brasil não pode tornar-se refém de qualquer categoria profissional.
Os danos ao interesse público que resultam desses atos de paralisação são extremamente graves e, portanto, não podem ser admitidos. Em síntese, é isso o que eu penso dessa séria situação em que se envolve o País, afirmou o ministro à reportagem.
Na sessão do STF da última quinta-feira (24), Celso de Mello comentou reservadamente os efeitos da greve com o ministro Gilmar Mendes. O áudio da conversa privada dos dois foi captado durante a transmissão da TV Justiça.
Que crise, hein? Guiomar (mulher de Gilmar Mendes) está na rua agora, cara, diz que está impossível de, disse Gilmar Mendes ao colega.
Celso de Mello respondeu: É um absurdo. Quer dizer, faz-nos reféns. Tudo bem que eles possam até ter razão aqui ou ali, mas isso é um absurdo. Minha filha está vindo de São Paulo para cá e diz que está tudo. (Rafael Moraes Moura e Amanda Pupo)

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