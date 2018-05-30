Cármen falará no Plenário sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros

Brasília: A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, aproveitará a sessão plenária desta quarta-feira (30) para fazer um pronunciamento sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros no País. A crise gerada com a paralisação tem sido acompanhada com preocupação por integrantes da Corte.

O decano do STF, ministro Celso de Mello, disse em entrevista ao Broadcast Político que o Brasil não pode tornar-se refém de qualquer categoria profissional.

Os danos ao interesse público que resultam desses atos de paralisação são extremamente graves e, portanto, não podem ser admitidos. Em síntese, é isso o que eu penso dessa séria situação em que se envolve o País, afirmou o ministro à reportagem.

Na sessão do STF da última quinta-feira (24), Celso de Mello comentou reservadamente os efeitos da greve com o ministro Gilmar Mendes. O áudio da conversa privada dos dois foi captado durante a transmissão da TV Justiça.

Que crise, hein? Guiomar (mulher de Gilmar Mendes) está na rua agora, cara, diz que está impossível de , disse Gilmar Mendes ao colega.