Cármen falará no Plenário sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, aproveitará a sessão plenária desta quarta-feira (30) para fazer um pronunciamento sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros no País. A crise gerada com a paralisação tem sido acompanhada com preocupação por integrantes da Corte.
O decano do STF, ministro Celso de Mello, disse em entrevista ao Broadcast Político que o Brasil não pode tornar-se refém de qualquer categoria profissional.
Os danos ao interesse público que resultam desses atos de paralisação são extremamente graves e, portanto, não podem ser admitidos. Em síntese, é isso o que eu penso dessa séria situação em que se envolve o País, afirmou o ministro à reportagem.
Na sessão do STF da última quinta-feira (24), Celso de Mello comentou reservadamente os efeitos da greve com o ministro Gilmar Mendes. O áudio da conversa privada dos dois foi captado durante a transmissão da TV Justiça.
Que crise, hein? Guiomar (mulher de Gilmar Mendes) está na rua agora, cara, diz que está impossível de , disse Gilmar Mendes ao colega.
Celso de Mello respondeu: É um absurdo. Quer dizer, faz-nos reféns. Tudo bem que eles possam até ter razão aqui ou ali, mas isso é um absurdo. Minha filha está vindo de São Paulo para cá e diz que está tudo . (Rafael Moraes Moura e Amanda Pupo)