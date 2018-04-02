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STF

Cármen discute com diretor da PF segurança em julgamento de Lula

Encontro durou meia hora; sessão será na quarta-feira (04)

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 18:03
Rogério Galloro toma posse como diretor-geral da Polícia Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, se reuniu nesta segunda-feira (02) com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro. No encontro, que durou meia hora e ocorreu no gabinete de Cármen, os dois trataram do esquema de segurança do STF na quarta-feira (04), quando será retomado o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da secretaria de comunicação da corte.
O julgamento de Lula começou no dia 22 de março, mas, em razão do horário e de compromissos já firmados por alguns ministros, foi interrompido. Na semana passada, em razão do feriado da Páscoa, não houve sessão. Assim, o habeas corpus será analisado apenas nesta quarta-feira (04).
O habeas corpus vale apenas para o caso de Lula, mas tem como pano de fundo a rediscussão sobre o início da execução da pena. Hoje, é possível prender alguém após a condenação em segunda instância, caso do ex-presidente. Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, o condenou a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.

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