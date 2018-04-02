Cármen discute com diretor da PF segurança em julgamento de Lula

Rogério Galloro toma posse como diretor-geral da Polícia Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, se reuniu nesta segunda-feira (02) com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro. No encontro, que durou meia hora e ocorreu no gabinete de Cármen, os dois trataram do esquema de segurança do STF na quarta-feira (04), quando será retomado o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da secretaria de comunicação da corte.

O julgamento de Lula começou no dia 22 de março, mas, em razão do horário e de compromissos já firmados por alguns ministros, foi interrompido. Na semana passada, em razão do feriado da Páscoa, não houve sessão. Assim, o habeas corpus será analisado apenas nesta quarta-feira (04).