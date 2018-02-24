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Reeleição

'Candidatura de Temer é direito dele', afirma Alckmin

Governador rebateu especulações de interesses eleitorais de Temer após intervenção federal no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 14:40

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 14:40

Geraldo Alckmin Crédito: Windows
O governador paulista, Geraldo Alckmin, que preside o PSDB e é pré-candidato ao Planalto pelo partido nas eleições deste ano, afirmou neste sábado (24) que o presidente Michel Temer tem "direito" de ser candidato à reeleição.
Em meio à crescente especulação sobre os objetivos eleitorais de Temer após a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, Alckmin disse que esse não pode ser o objetivo do governo com a medida.
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"Eu não tenho esse dom de penetrar consciências, espero que não tenha sido essa a motivação, mas, efetivamente, a grave situação no Rio de Janeiro", disse o governador tucano.

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