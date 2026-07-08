Candidatos do ES à reeleição têm nota baixa em pautas ambientais no Congresso

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Se o posicionamento e a votação em pautas que tratam de grilagem, da mineração em terras indígenas e ainda da liberação de agrotóxicos fossem critérios para a avaliação dos políticos do Espírito Santo que tentam a reeleição no Congresso, quase todos teriam nota baixa e seriam "reprovados". Em uma turma de 11 políticos do Legislativo, apenas quatro deles conseguiram nota superior a 50% no quesito compromisso ambiental.

O levantamento foi feito pela plataforma Farol Verde e considera as votações de deputados federais e senadores no intervalo entre janeiro de 2019 e julho de 2022. Foram considerados os chamados requerimentos incidentais, como retirada de pauta e urgência.

No Espírito Santo, foram listados 11 políticos: todos os dez deputados federais que tentam a reeleição, além da senadora Rose de Freitas (MDB) que busca o segundo mandato. Todos eles receberam uma nota entre 0% e 100%. Quanto mais próximo da nota máxima, mais verde é o candidato à reeleição. Quanto mais perto de 0%, mais distante é o candidato das pautas ambientais.

A média considerando todos os parlamentares do Espírito Santo na Câmara e no Senado que tentam se manter na vaga é de 48%. Apesar de estar abaixo de 50%, a nota é maior do que a calculada no Brasil em geral (42%).

Na Câmara dos Deputados, o Espírito Santo alcança 47,3% entre os dez eleitos. A média nacional é de 43%.

No Senado, a média é ainda menor: 41%. Apenas uma candidata no Estado tenta reeleição para o cargo. A senadora Rose de Freitas (MDB) tem 57% na nota que avalia o compromisso ambiental.

Os deputados federais Soraya Manato (PTB) e Evair de Melo (PP), por exemplo, que são aliados e fazem propaganda para Bolsonaro, têm 22% e 21% de compromisso ambiental, segundo a Farol Verde.

De outro lado do Congresso, políticos mais identificados com pautas de centro e de esquerda, como Helder Salomão (PT) e Ted Conti (PSB) estão com convergência ambiental acima de 86%.

Um ponto do texto aprovado é que produtos que não foram analisados no prazo previsto podem ganhar um registro temporário. O termo agrotóxico, aliás, muda para pesticida. No caso do PL 6299/02, políticos capixabas à direita no espectro político receberam notas menores. Ou seja, tiveram, na avaliação da plataforma, menor compromisso ambiental. Outros parlamentares tiveram boa avaliação nesse quesito.

As votações consideradas foram:

MP da Grilagem (MP 910/19)



PL da Grilagem (PL 2633/20)



Pagamento por Serviços Ambientais (derrubada de vetos PL 5028/19)



Mineração em Terras Indígenas (req. urgência PL 191/20)





Mercado Brasil eiro de Redução de Emissões (req. urgência PL 528/21)

Dia dos Povos Indígenas



Anistias no Código Florestal (MP 867/18)



PL do Veneno (PL 6299/02)



PL Licenciamento Ambiental (PL 3.729/04)



PL APP Urbana (PL 2.510/19)



Marco legal do saneamento básico



Acesso Água Potável como Direito Fundamental (PEC 04/2018)



Linhas de Transmissão em Terras indígenas (PLP 275/2019)



PL regularização fundiária em Terras da União (PL 4348/2019)



FAROL VERDE: PAUTA AMBIENTAL GANHA ESPAÇO, MAS AINDA NÃO É DECISIVA NO VOTO

O idealizador e coordenador da plataforma Farol Verde, André Lima, conversou com a reportagem de A Gazeta e analisou os principais pontos do levantamento. Entre outras conclusões feitas a partir da pesquisa, André Lima explica que a média do compromisso ambiental está de acordo com o que foi verificado ao longo da última legislatura, ou seja, dos últimos quatro anos.

Na avaliação do coordenador da plataforma Farol Verde, a pauta ambiental tem tido cada vez mais espaço, mas ainda não é o assunto decisivo para definir o voto de um eleitor brasil eiro. Este, segundo André Lima, costuma considerar temas como educação e segurança pública antes de relacionar a político ao meio ambiente.

"As pesquisas que acompanhamos mostram que o assunto ganha importância. Mas ainda está longe de ser o assunto mais importante na hora de escolher o candidato. E o resultado acaba sendo esse: candidatos com menor ligação com a pauta ambiental. A tendência é que o assunto tenha mais espaço, porque os eventos climáticos extremos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas", detalha.

Voto ainda não é decidido pensando nas pautas ambientais, diz coordenador da plataforma Crédito: LR Moreira / TSE

O assunto mais perto dos eleitores torna, de acordo com o coordenador, maior demanda política. Perguntado sobre o espectro político dos candidatos com as maiores notas, André Lima diz que a pauta ambiental ainda está ligada a um lado da política.

"Uma conclusão da pesquisa é que infelizmente, os parlamentares com melhor desempenho ambiental são de esquerda ou de centro-esquerda. Grande parte dos políticos de direita têm índices muito baixos. Precisamos conquistar os políticos mais ao centro, exatamente para equilibrar essa equação. Isso impacta de forma importante", afirma.

Acompanhe a entrevista completa com o idealizador e coordenador da Farol Verde, André Lima:

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