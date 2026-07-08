Candidatos do ES à reeleição têm nota baixa em pautas ambientais no Congresso

Se o posicionamento e a votação em pautas que tratam de grilagem, da mineração em terras indígenas e ainda da liberação de agrotóxicos fossem critérios para a avaliação dos políticos do Espírito Santo que tentam a reeleição no Congresso, quase todos teriam nota baixa e seriam "reprovados". Em uma turma de 11 políticos do Legislativo, apenas quatro deles conseguiram nota superior a 50% no quesito compromisso ambiental.
O levantamento foi feito pela plataforma Farol Verde e considera as votações de deputados federais e senadores no intervalo entre janeiro de 2019 e julho de 2022. Foram considerados os chamados requerimentos incidentais, como retirada de pauta e urgência.
No Espírito Santo, foram listados 11 políticos: todos os dez deputados federais que tentam a reeleição, além da senadora Rose de Freitas (MDB) que busca o segundo mandato. Todos eles receberam uma nota entre 0% e 100%. Quanto mais próximo da nota máxima, mais verde é o candidato à reeleição. Quanto mais perto de 0%, mais distante é o candidato das pautas ambientais.
A média considerando todos os parlamentares do Espírito Santo na Câmara e no Senado que tentam se manter na vaga é de 48%. Apesar de estar abaixo de 50%, a nota é maior do que a calculada no Brasil em geral (42%).
Na Câmara dos Deputados, o Espírito Santo alcança 47,3% entre os dez eleitos. A média nacional é de 43%.
No Senado, a média é ainda menor: 41%. Apenas uma candidata no Estado tenta reeleição para o cargo. A senadora Rose de Freitas (MDB) tem 57% na nota que avalia o compromisso ambiental.
Outro ponto visto entre os candidatos à reeleição no Congresso Nacional é a relação entre o compromisso ambiental e a proximidade com as ideologias defendidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
Os deputados federais Soraya Manato (PTB) e Evair de Melo (PP), por exemplo, que são aliados e fazem propaganda para Bolsonaro, têm 22% e 21% de compromisso ambiental, segundo a Farol Verde.
De outro lado do Congresso, políticos mais identificados com pautas de centro e de esquerda, como Helder Salomão (PT) e Ted Conti (PSB) estão com convergência ambiental acima de 86%.
Um dos principais posicionamentos avaliados trata-se do projeto de lei (PL) 6299/02, chamado de PL do Veneno, que flexibiliza o controle dos agrotóxicos no Brasil. Pelo texto-base aprovado em fevereiro deste ano, o processo de registro de um agrotóxico será concentrado no Ministério da Agricultura. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ibama ainda devem avaliar o produto, mas a decisão final é do ministério.
Um ponto do texto aprovado é que produtos que não foram analisados no prazo previsto podem ganhar um registro temporário. O termo agrotóxico, aliás, muda para pesticida. No caso do PL 6299/02, políticos capixabas à direita no espectro político receberam notas menores. Ou seja, tiveram, na avaliação da plataforma, menor compromisso ambiental. Outros parlamentares tiveram boa avaliação nesse quesito.
As votações consideradas foram:
- MP da Grilagem (MP 910/19)
- PL da Grilagem (PL 2633/20)
- Pagamento por Serviços Ambientais (derrubada de vetos PL 5028/19)
- Mineração em Terras Indígenas (req. urgência PL 191/20)
- Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (req. urgência PL 528/21)
- Dia dos Povos Indígenas
- Anistias no Código Florestal (MP 867/18)
- PL do Veneno (PL 6299/02)
- PL Licenciamento Ambiental (PL 3.729/04)
- PL APP Urbana (PL 2.510/19)
- Marco legal do saneamento básico
- Acesso Água Potável como Direito Fundamental (PEC 04/2018)
- Linhas de Transmissão em Terras indígenas (PLP 275/2019)
- PL regularização fundiária em Terras da União (PL 4348/2019)
FAROL VERDE: PAUTA AMBIENTAL GANHA ESPAÇO, MAS AINDA NÃO É DECISIVA NO VOTO
O idealizador e coordenador da plataforma Farol Verde, André Lima, conversou com a reportagem de A Gazeta e analisou os principais pontos do levantamento. Entre outras conclusões feitas a partir da pesquisa, André Lima explica que a média do compromisso ambiental está de acordo com o que foi verificado ao longo da última legislatura, ou seja, dos últimos quatro anos.
Na avaliação do coordenador da plataforma Farol Verde, a pauta ambiental tem tido cada vez mais espaço, mas ainda não é o assunto decisivo para definir o voto de um eleitor brasileiro. Este, segundo André Lima, costuma considerar temas como educação e segurança pública antes de relacionar a político ao meio ambiente.
"As pesquisas que acompanhamos mostram que o assunto ganha importância. Mas ainda está longe de ser o assunto mais importante na hora de escolher o candidato. E o resultado acaba sendo esse: candidatos com menor ligação com a pauta ambiental. A tendência é que o assunto tenha mais espaço, porque os eventos climáticos extremos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas", detalha.
O assunto mais perto dos eleitores torna, de acordo com o coordenador, maior demanda política. Perguntado sobre o espectro político dos candidatos com as maiores notas, André Lima diz que a pauta ambiental ainda está ligada a um lado da política.
"Uma conclusão da pesquisa é que infelizmente, os parlamentares com melhor desempenho ambiental são de esquerda ou de centro-esquerda. Grande parte dos políticos de direita têm índices muito baixos. Precisamos conquistar os políticos mais ao centro, exatamente para equilibrar essa equação. Isso impacta de forma importante", afirma.
Acompanhe a entrevista completa com o idealizador e coordenador da Farol Verde, André Lima:
COMO A NOTA É CALCULADA?
Foram avaliadas votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. São mais de 12 votações de diferentes temas dentro da pauta ambiental. Não são consideradas apenas as votações finais em cada projeto, por exemplo, mas todas as votações dentro daquela mesma pauta. Por exemplo, se um candidato votou pela urgência ou retirada de pauta. Além da votação, é importante para a plataforma como o candidato se comportou durante a apreciação do texto.