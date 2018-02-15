Candidatos bancaram 8% das campanhas no ES

Fachada do TRE: candidatos prestaram contas da campanha à Justiça Eleitoral Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo

Dos R$ 74.011.267,53 que os 570 concorrentes a cargos de deputado estadual, federal, governador e senador arrecadaram para as campanhas, em 2014, 8,27% saíram das próprias economias. Isso representou R$ 6.118.667,26 da arrecadação total. De todos os postulantes, 325 usaram recursos próprios, uma média de R$ 18.826,67.

Considerando apenas os que foram eleitos, os recursos próprios foram só 5,01% da arrecadação deles. Os dados são os da prestação de contas dos candidatos, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na eleição de 2018, os candidatos podem se ver obrigados a colocar mais a mão no bolso. Consequentemente, o candidato com maior patrimônio pode ter mais o que gastar para tentar ser eleito.

Será a primeira disputa estadual e presidencial sem o financiamento empresarial, tradicionalmente a maior fonte de recursos. Em 2014, pessoas jurídicas representaram 38,38% de toda a arrecadação eleitoral no Estado. Os recursos de partidos políticos, a segunda maior fonte, alcançaram 24,91% do total.

Entre os eleitos no Estado, as firmas foram responsáveis por 49,98% dos recursos para as campanhas. Doações de partidos políticos, comitês e pessoas físicas completaram as receitas.

Além da questão empresarial, outro fator deve elevar o volume de dinheiro dos próprios políticos nas campanhas. Resolução aprovada pelo plenário do TSE em dezembro e publicada este mês permite que um candidato financie toda a sua campanha para o cargo.

Para este ano, há um limite de gastos totais nas despesas eleitorais, conforme o cargo em disputa. Para presidente, por exemplo, poderão ser gastos até R$ 70 milhões. Os candidatos a governador poderão usar entre R$ 2,8 milhões e R$ 21 milhões, conforme o número de eleitores do Estado apurado no dia 31 de maio.

No Espírito Santo, os concorrentes ao Palácio Anchieta deverão ter teto de R$ 5,6 milhões. Aqueles que disputarão o Senado deverão ter limite de R$ 3 milhões.

Candidatos a deputado federal e a estadual terão, respectivamente, tetos de R$ 2,5 milhões e R$ 1 milhão.

Se mantida a regra atual, o candidato poderá tirar do próprio bolso 100% do gasto permitido.

QUESTIONAMENTOS

Há um forte argumento de que não limitar o autofinanciamento representa desequilíbrio do processo em favor dos candidatos ricos. Há ações diretas de inconstitucionalidade movidas por Rede e PSB no Supremo Tribunal Federal (STF). Elas podem acabar mudando a regra da eleição deste ano.

Para o advogado eleitoral e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) Marcelo Abelha, a regra como está pode não ser adequada. Cria um pré-desequilíbrio. O jogo eleitoral começa desequilibrado por um critério econômico, disse. O também advogado eleitoral e ex-juiz do TRE Danilo Carneiro é outro que avalia como problemática a falta de limite ao autofinanciamento. Para o povo fica o sentimento de que o candidato deve se financiar. Traz para a democracia a força do poder econômico. Desequilibra a eleição. Além disso, ele pode querer se compensar no futuro. Quem gasta R$ 2 milhões ou R$ 5 milhões só por altruísmo?, disse.

DINHEIRO

Quatro cargos: de acordo com o TSE, 570 candidatos do Espírito Santo declararam valores arrecadados para as campanhas de 2014. Eles disputavam cargos de deputado estadual, federal, governador e senador.

Poupança: os 570 arrecadaram R$ 74 milhões. Entre eles, 325 colocaram R$ 6,1 milhões do próprio bolso na disputa, uma média de R$ 18,8 mil.

Diferenças: as doações de recursos próprios variaram de

R$ 10 a R$ 427 mil.

Empresas: em 2014, as empresas privadas foram as principais fontes de recursos para as campanhas eleitorais. Foram responsáveis por 49% da arrecadação dos 42 eleitos no Estado.