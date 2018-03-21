Candidatos a procurador-geral do MPES defendem mais conciliações

Sede do MPES: eleição para formar lista tríplice Crédito: Vitor Jubini | GZ

A resolução de conflitos de forma extrajudicial, por meio de conciliação, acordos e diálogo com os outros Poderes e até mesmo empresas, será um dos eixos das propostas da maior parte dos seis candidatos ao cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), que será escolhido nesta sexta-feira (23).

Com o Judiciário já sobrecarregado de demandas, há um consenso de que é necessário acelerar a solução dos conflitos e aproximar o órgão do cidadão.

Na disputa pelos votos dos 289 membros estão dois procuradores e quatro promotores. O voto é obrigatório a todos que estão em atividade e facultativo àqueles que estiverem em trânsito, férias ou licença.

Os três mais votados pela classe vão integrar uma lista tríplice, para que posteriormente o governador Paulo Hartung (PMDB) escolha, entre eles, quem será o chefe do MPES até 2020.

Entre os nomes, está o do subprocurador-geral administrativo, Eder Pontes, aliado da atual procuradora-geral, Elda Spedo, e que portanto, representa internamente a continuidade da gestão. Eder já ocupou o cargo por duas vezes.

A reportagem de A GAZETA não conseguiu contato com o procurador para detalhar suas propostas. Em seu folder de campanha, ele se compromete com alguns benefícios para os membros, como restabelecer o benefício de valorização por tempo de Ministério Público (VTM), tentar reconquistar a evolução orçamentária e nomear novos membros.

Entre as medidas referentes à atuação, de fato, do MPES, Eder sugere implantar o Gabinete PGJ Itinerante e o MPES Itinerante, para levar a Administração Superior e Promotorias de Justiça ao interior, democratizando a gestão e aplicando mecanismos de autocomposição para resolução de conflitos, controvérsias e problemas.

OPÇÕES

Entre os candidatos que se intitulam de oposição ou que representam a renovação, há uma defesa por novas práticas de gestão, com mais diálogo e transparência. Um deles é o procurador Alexandre Guimarães, que argumenta que internamente a instituição não pode ser dividida em grupos políticos. O poder não é um fim em si mesmo. Ser procurador-geral só tem um significado se esse gestor puder unir essa instituição, que tem homens e mulheres ideologicamente e juridicamente heterogêneos, e com essa união aumentar o nível de eficiência. Precisamos também de uma transparência maior em relação à sociedade, e quando formos alvo de críticas, isso tem que ser corretamente respondido.

Entre as áreas que precisam melhorar a eficiência, Guimarães aponta a de improbidade administrativa e a da Ação Civil Pública. Além disso, menciona a importância do trabalho conjunto com outras instituições de fiscalização para a recuperação de recursos aos cofres públicos, seja pelo combate à corrupção, ou em termos de ajuste de compromisso.

A promotora Sueli Lima e Silva, também entre as postulantes, prega uma gestão compartilhada e mais humana.

Um trabalho que seja menos vertical e mais horizontal, ouvindo mais e atuando em conjunto, é o que as gestões modernas fazem. Sou a favor de um controle menos incisivo, para dar uma liberdade maior aos colegas, afinal são profissionais que têm autonomia, disse.

Uma gestão com maior interlocução interna e com os demais Poderes também está na meta do promotor Marcello Queiroz.

Temos como auxiliar o Estado a garantir mais saúde, educação, segurança, que são so pilares da sociedade. Não adianta trabalhar só com resultados, é preciso combater as causas dos problemas, afirma Queiroz.

A reportagem não conseguiu contato com as promotoras Nícia Sampaio e Márgia Mauro, que são os outros nomes que integram a relação de candidatos.