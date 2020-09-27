Candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim nas eleições 2020: veja quem são

Com o fim do prazo para pedido de registro de candidatura, no dia 26 de setembro, 12 nomes foram confirmados na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições de novembro. Até o dia 05 de outubro, no entanto, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exibia mais um nome na corrida pela prefeitura da cidade, chegando ao total de 13.
Em 2016, a cidade teve um pleito menos disputado, com oito postulantes ao cargo.
O atual prefeito, Victor Coelho (PSB), que busca a reeleição, é o único nome repetido na lista entre as duas eleições municipais.
Apesar de os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serem oficiais, o número de candidaturas ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral ainda precisa aprovar os pedidos de registro e ainda pode haver desistências. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto dos cachoeirenses em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.
O aumento no número de candidaturas segue uma tendência vista na maior parte dos municípios capixabas. O Estado registrou recorde no número de registro de candidatos. O fenômeno era esperado, devido ao fim das coligações para eleição de vereadores, ou seja, os partidos não puderam, a partir desta campanha, fazer alianças para montar chapas. Com todos os vereadores de um mesmo partido, a maioria das legendas optou por lançar candidaturas majoritárias (para prefeito) para "puxar votos" e buscar mais visibilidade para o partido.
A Justiça Eleitoral também tem estipulado regras para incentivar a participação feminina em eleições. Atualmente, 30% dos recursos partidários devem, obrigatoriamente, ser investidos em candidaturas femininas, o que fez com que as siglas precisassem dar mais espaço a elas. Em Cachoeiro, diferentemente de 2016, quando nenhuma mulher concorreu à prefeitura, três vão tentar conquistar votos para virar prefeita.