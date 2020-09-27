Candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim nas eleições 2020: veja quem são

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim: em novembro, eleitores vão decidir quem comandará o Executivo municipal a partir de janeiro de 2021

O atual prefeito, Victor Coelho (PSB), que busca a reeleição, é o único nome repetido na lista entre as duas eleições municipais.

Apesar de os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serem oficiais, o número de candidaturas ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral ainda precisa aprovar os pedidos de registro e ainda pode haver desistências. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto dos cachoeirenses em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.