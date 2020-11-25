Candidatos a prefeito da Serra participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Os candidatos que disputam o segundo turno para prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), participam nesta quarta-feira (25) de um debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória. O embate pode ser acompanhado, ao vivo, a partir das 19 horas. Os dois candidatos se enfrentam nas urnas no próximo domingo (29).
O debate terá a mediação da apresentadora do programa CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Twitter e pelo aplicativo da CBN Vitória.
O confronto será o terceiro de quatro debates realizados entre os candidatos que disputam segundo turno em cidades da Grande Vitória. Na segunda-feira (23) se enfrentaram os que disputam a Capital e, nesta terça-feira (24), os que disputam em Cariacica.
A rodada faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A Gazeta. Veja aqui as entrevistas.
O último embate será com os candidatos de Vila Velha, nesta quinta-feira (26). Veja como está a agenda:
- Serra: 25/11, às 19h
- Vila Velha: 26/11, às 19h
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.