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Eleições 2020

Candidatos a prefeito da Serra participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) se enfrentam nesta quarta-feira (25), a partir das 19h. Veja como assistir e ouvir ao debate ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:25

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:25

Eleições 2º Turno - Debates - Serra
Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede) disputam, no segundo turno, a Prefeitura da Serra Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos que disputam o segundo turno para prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), participam nesta quarta-feira (25) de um debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória. O embate pode ser acompanhado, ao vivo, a partir das 19 horas. Os dois candidatos se enfrentam nas urnas no próximo domingo (29).
O debate terá a mediação da apresentadora do programa CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Twitter e pelo aplicativo da CBN Vitória.
O confronto será o terceiro de quatro debates realizados entre os candidatos que disputam segundo turno em cidades da Grande Vitória. Na segunda-feira (23) se enfrentaram os que disputam a Capital e, nesta terça-feira (24), os que disputam em Cariacica
A rodada faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A GazetaVeja aqui as entrevistas.
O último embate será com os candidatos de Vila Velha, nesta quinta-feira (26). Veja como está a agenda:
  • Serra: 25/11, às 19h
  • Vila Velha: 26/11, às 19h
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.

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