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Vitória

Candidato ao governo do ES, André Moreira (PSOL) é hospitalizado

Moreira foi internado após se queixar de dores abdominais, na última sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 16:26

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 16:26

André Moreira é em internado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSOL, André Moreira, deu entrada na noite da última sexta-feira (10) no Hospital da Unimed Vitória (Centro Integrado de Atenção à Saúde - Cias), queixando-se de dores abdominais. Após atendimento no Pronto Socorro, os médicos decidiram interná-lo.
O boletim médico deste domingo (12), assinado pelo gastroenterologista Márcio Martins de Souza, informa que o paciente apresenta quadro de dor abdominal em investigação. Encontra-se clinicamente estável e realizando exames complementares para definição diagnóstica.
Um novo boletim médico sobre o quadro clínico de André Moreira deve ser divulgado pelo Cias na próxima terça-feira (14).

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