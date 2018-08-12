Candidato ao governo do ES, André Moreira (PSOL) é hospitalizado

O candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSOL, André Moreira, deu entrada na noite da última sexta-feira (10) no Hospital da Unimed Vitória (Centro Integrado de Atenção à Saúde - Cias), queixando-se de dores abdominais. Após atendimento no Pronto Socorro, os médicos decidiram interná-lo.
O boletim médico deste domingo (12), assinado pelo gastroenterologista Márcio Martins de Souza, informa que o paciente apresenta quadro de dor abdominal em investigação. Encontra-se clinicamente estável e realizando exames complementares para definição diagnóstica.
Um novo boletim médico sobre o quadro clínico de André Moreira deve ser divulgado pelo Cias na próxima terça-feira (14).