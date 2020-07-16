Câmaras municipais custam até R$ 390 por morador em cidades do ES

"Nós já estamos estudando reduzir para entre 10 e 12 o número de assessores, como uma medida para enxugar gastos. Para um município como a Serra, que tem uma extensão territorial muito grande e tem a maior população do Estado, não dá para se pensar em reduzir o número de vereadores. É possível cortar gastos, sem reduzir a representatividade. Temos revisado os valores de contratos. Só no de limpeza e atendimento ao cidadão, conseguimos uma economia de R$ 1,5 milhão", afirma.