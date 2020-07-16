Câmaras municipais custam até R$ 390 por morador em cidades do ES

Em 2019, o custo das câmaras municipais no Espírito Santo ficou "mais caro". Somando os gastos do Legislativo dos 78 municípios capixabas, foram pagos R$ 333 milhões no ano para custear as Casas de Leis, um aumento de 1,2% em comparação com 2018. No município de Anchieta, o custo do Legislativo para cada um dos cerca de 29 mil habitantes foi de R$ 390,14 em 2019, o maior valor per capita do Estado. Já a câmara que mais pesou no orçamento dos municípios foi a da Serra, que gastou R$ 33 milhões no ano passado, ou seja, quase 10% do total gasto pelos vereadores das outras cidades. (Veja a lista completa abaixo)
Os dados são da revista Finanças dos Municípios Capixabas. Em segundo lugar entre as câmaras mais caras do Estado, está Vila Velha, que teve um custo de R$ 30 milhões com os gastos de seus vereadores e servidores. Em seguida, está a Câmara de Vitória, com um gasto anual de R$ 27,2 milhões.
É a segunda alta consecutiva dos gastos das câmaras, que vinham registrando uma suave curva de queda desde 2014. O presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (PRTB), explica que o gasto mais elevado na cidade é por conta do número alto de vereadores são 23 parlamentares e de assessores para cada um deles são 15 por vereador.
"Nós já estamos estudando reduzir para entre 10 e 12 o número de assessores, como uma medida para enxugar gastos. Para um município como a Serra, que tem uma extensão territorial muito grande e tem a maior população do Estado, não dá para se pensar em reduzir o número de vereadores. É possível cortar gastos, sem reduzir a representatividade. Temos revisado os valores de contratos. Só no de limpeza e atendimento ao cidadão, conseguimos uma economia de R$ 1,5 milhão", afirma.
Entre as câmaras que mais aumentaram seus gastos no último ano está a de Brejetuba, com alta de 18,9% em 2019. O Legislativo municipal elevou seu custo de R$ 1,2 milhão para R$ 1,4 milhão. A reportagem tentou contato com o presidente da Câmara de Brejetuba, Leandro Santana (PDT), mas não conseguiu contato com ele.
Outras que também tiveram aumento de gastos em 2019, foram as câmaras de Bom Jesus do Norte, com alta de 15%; Conceição da Barra (14,2%); e Vila Velha (12%).
GASTO PER CAPITA
Na análise do custo per capita das câmaras municipais, Anchieta é o município onde o Legislativo custa mais caro no Estado. Lá, o gasto em 2019 foi de R$ 11,4 milhões, o que corresponde a R$ 390,14 por ano pago pelos pouco mais de 29 mil habitantes.
Apesar do valor elevado, a Câmara do município também foi a que mais reduziu o gasto em comparação com o ano anterior. A queda foi de 16,8%. De acordo com a revista Finanças dos Municípios Capixabas, a redução se deve ao encolhimento das receitas municipais por conta da paralisação da Samarco, que vem obrigando a Câmara a diminuir seus gastos.
Desde 2016, após o fechamento da unidade de Ubu, os vereadores de Anchieta reduziram, no acumulado, 30,4% das despesas. A reportagem tentou contato com o presidente da Câmara de Anchieta, Cleber Pomba (PSD), mas não obteve retorno.
O município de Divino de São Lourenço, com um custo anual de R$ 226,57 per capita; e Mucurici, com R$ 177,13 per capita, completam a lista dos três municípios que tiveram um peso maior no bolso dos contribuintes.